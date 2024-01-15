　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日7.6強震為溫泉型地震！專家：台也曾發生「基隆造成海嘯」

▲▼日本石川縣輪島市遭遇強震，消防人員搜救。（圖／路透）

▲日本地震專家普遍認為，能登半島7.6強震認為是地下水入侵造成的溫泉型地震。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

日本能登半島爆發規模7.6強震，目前日本地震專家普遍認為是溫泉型地震，也就是地下水上升入侵岩盤後導致斷層滑動而引發地震。前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋分析，台灣也曾發生過溫泉型地震，1867年的基隆外海規模7.0強震引發大海嘯，造成基隆金山沿海民眾嚴重傷亡，史料記載北部火山口流出熱水，就是溫泉型地震的證據。

日本能登半島在元旦爆發規模7.6強震，至今已造成超過200死亡。截至目前為止，日本多位學者都認為，這次地震為溫泉型地震，也就是地下水上升入侵岩盤後導致斷層滑動而引發地震。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地震專家郭鎧紋指出，在能登半島爆發7.6強震前，日本東京工業大學教授中島純一在2022年11月發表的研究報告就曾提及，能登半島在2007年時爆發過規模6.9地震，2020年後能登半島東北部地震變得更活躍，而從上述地震波資料分析，能登半島屬於非火山區，地下卻廣泛存在地殼流體，所以地殼流體的上升是引發群震的原因，這就是所謂的溫泉型地震。

▲▼前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，日本學界普遍認為能登半島7.6強震為溫泉型地震，台灣也曾發生過溫泉型地震，1867年的基隆外海強震可能就是溫泉型地震。（圖／記者許敏溶攝）

▲郭鎧紋指出，台灣也曾發生過溫泉型地震，1867年基隆外海強震可能是溫泉型地震。（圖／記者許敏溶攝）

此外，郭鎧紋表示，包括日本知名的地震專家、京都大學防災研究所教授西村卓也，近期頻頻接受媒體訪問時也指出，能登半島7.6強震液體活化斷層造成，因為能登半島地底下儲存約23個東京巨蛋大小的地下水，最終造成這次能登半島強震，斷層長度長達150公里。

郭鎧紋進一步表示，台灣其實也爆發過溫泉型地震，根據史料記載，1867年的基隆外海規模7.0強震引發大海嘯，造成基隆金山沿海民眾嚴重傷亡，史料記載當時發生強震時，北部的火山口流出熱水，成因和日本能登半島溫泉型溫泉地震類似，故可以說，1867年強震是溫泉型地震。

不過，郭鎧紋指出，要爆發溫泉地震，必須要有相關地理條件與前兆，根據中研院調查，台灣的岩漿庫是在北部，但岩漿庫則在金山與萬里外海的地底下，目前也沒有任何徵兆，包括大屯山火山觀測站並沒有地下水異常冒出的狀況，所以民眾不用擔心。

▲▼前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，日本學界普遍認為能登半島7.6強震為溫泉型地震，台灣也曾發生過溫泉型地震，1867年的基隆外海強震可能就是溫泉型地震。（圖／記者許敏溶攝）

▲郭鎧紋表示，台灣雖曾發生過溫泉型地震，但目前沒有爆發的前兆或跡象。（圖／記者許敏溶攝）

ET快訊
戴資穎重返世界第3！　為台灣球迷「可怕舉動」向東宗致歉
快訊／5億高中生案開庭！夏男隔5個月現身　衣服還同一件
陳文茜3000字悼念好友施明德：忘不了您一生的奉獻
施明德病逝！肝癌年奪7000條命　5症狀快就醫
藍營下屆總統人選　一王一后動向受矚目
侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線
秘魯「2具外星人屍體」　法醫解剖曝真相：5種東西合成
快訊／高雄轎車自撞電桿！男駕駛重傷亡　副駕女驚恐：我不知道
快訊／偷走284張選票！　75歲男3萬元交保

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

溫泉型地震造就日本觀光勝地！「猴子會泡湯」松代溫泉最著名

學測1／20起登場！大考中心開首例：氣溫超過28度「試場開冷氣」

日7.6強震為溫泉型地震！專家：台也曾發生「基隆造成海嘯」

全台濕冷！　下波恐寒流「低溫探個位數」

帥兒德德風靡立院「高顏值嫩照」曝　鄭運鵬爆：吳思瑤想做我媳婦

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

今變天轉雨！　挑戰「寒流」最低溫時間曝

中國女遊日現金不夠！「台人暖掏500円」　她激動：小姐姐是天使

為愛北漂月領30K　「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

2縣市「低溫燈亮」入夜剩10度！明轉雨範圍曝　周末恐有寒流探6度

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

溫泉型地震造就日本觀光勝地！「猴子會泡湯」松代溫泉最著名

學測1／20起登場！大考中心開首例：氣溫超過28度「試場開冷氣」

日7.6強震為溫泉型地震！專家：台也曾發生「基隆造成海嘯」

全台濕冷！　下波恐寒流「低溫探個位數」

帥兒德德風靡立院「高顏值嫩照」曝　鄭運鵬爆：吳思瑤想做我媳婦

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

今變天轉雨！　挑戰「寒流」最低溫時間曝

中國女遊日現金不夠！「台人暖掏500円」　她激動：小姐姐是天使

為愛北漂月領30K　「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

2縣市「低溫燈亮」入夜剩10度！明轉雨範圍曝　周末恐有寒流探6度

喬帥澳網首輪苦戰4小時　18歲天才大滿貫初登板讓他驚豔

施明德病逝！今凌晨就完全測不到血壓　遺體已在清晨5點送出北榮

快訊／5億高中生案開庭！夏男事隔5個月現身　衣服還是同一件

大選結果出爐...台中男「手腳發麻」快昏倒求救　警一聽急送醫

李善均獲頒特別獎！　奧斯汀影評人協會：紀念他的生平

戴資穎重返世界第3！　為台灣球迷「可怕舉動」向東宗致歉

雞蛋水餃股誘人？美國3年暴增逾500檔　我央行警告「變壁紙」

AI股大選後首日開盤小漲走勢　仁寶漲2%最強勁

三星S24 Ultra實機照流出　二大關鍵變革曝光

柯文哲力拓白色版圖　「雙黃」有望進攻2026雙北市長

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

生活熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

今變天轉雨！　挑戰「寒流」最低溫時間曝

2縣市入夜剩10度！恐有寒流探6度

為愛北漂「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

中國女遊日現金不夠！台人暖救援

台北6度時間曝！專家驚：數字有點瘋

全台濕冷！　下波恐寒流「低溫探個位數」

夫婚後變了！人妻怒：他不肯離婚

帥兒德德風靡立院　鄭運鵬爆：吳思瑤想做我媳婦

男私密除毛「女師手彈一下」　同行氣炸

曾喊「支持柯文哲」　統神怒：柯再選一定幹到底

黃大米「在台灣，勤奮就有飯吃」爆共鳴！

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

8年女友是柯粉「落選後爆哭」！他怒分手：看走眼

更多熱門

相關新聞

首度！日本首相岸田視察地震災區

首度！日本首相岸田視察地震災區

日本石川縣1月1日大地震發生至今兩周，首相岸田文雄首度前往災區視察，造訪輪島市與珠洲市的避難所，探視災民面對面聽取他們的要求，強調會全力支援二次避難與臨時住宅相關整備，也對搜救人員表達敬意與感謝。

日強震220死　岸田將首度赴災區視察

日強震220死　岸田將首度赴災區視察

數千年一次！日災區防波堤及礁岩隆起4m

數千年一次！日災區防波堤及礁岩隆起4m

雪中暖流　日本慈濟啟動首批熱食供應

雪中暖流　日本慈濟啟動首批熱食供應

日強震災區降雪　未來30天嚴防震度5強地震

日強震災區降雪　未來30天嚴防震度5強地震

關鍵字：

地震能登半島郭鎧紋溫泉型地震海嘯基隆外海地震

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

今變天轉雨！　挑戰「寒流」最低溫時間曝

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

贊達亞IG突退追！「蜘蛛人CP」傳分手　本人回應

阿公選舉爽拿百萬補助　結局錢飛了

2縣市入夜剩10度！恐有寒流探6度

為愛北漂「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

秘魯外星人屍體　法醫證實是合成

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面