日7.6強震為溫泉型地震！專家：台也曾發生「基隆造成海嘯」

▲日本地震專家普遍認為，能登半島7.6強震認為是地下水入侵造成的溫泉型地震。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

日本能登半島爆發規模7.6強震，目前日本地震專家普遍認為是溫泉型地震，也就是地下水上升入侵岩盤後導致斷層滑動而引發地震。前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋分析，台灣也曾發生過溫泉型地震，1867年的基隆外海規模7.0強震引發大海嘯，造成基隆金山沿海民眾嚴重傷亡，史料記載北部火山口流出熱水，就是溫泉型地震的證據。

日本能登半島在元旦爆發規模7.6強震，至今已造成超過200死亡。截至目前為止，日本多位學者都認為，這次地震為溫泉型地震，也就是地下水上升入侵岩盤後導致斷層滑動而引發地震。

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地震專家郭鎧紋指出，在能登半島爆發7.6強震前，日本東京工業大學教授中島純一在2022年11月發表的研究報告就曾提及，能登半島在2007年時爆發過規模6.9地震，2020年後能登半島東北部地震變得更活躍，而從上述地震波資料分析，能登半島屬於非火山區，地下卻廣泛存在地殼流體，所以地殼流體的上升是引發群震的原因，這就是所謂的溫泉型地震。

▲郭鎧紋指出，台灣也曾發生過溫泉型地震，1867年基隆外海強震可能是溫泉型地震。（圖／記者許敏溶攝）

此外，郭鎧紋表示，包括日本知名的地震專家、京都大學防災研究所教授西村卓也，近期頻頻接受媒體訪問時也指出，能登半島7.6強震液體活化斷層造成，因為能登半島地底下儲存約23個東京巨蛋大小的地下水，最終造成這次能登半島強震，斷層長度長達150公里。

郭鎧紋進一步表示，台灣其實也爆發過溫泉型地震，根據史料記載，1867年的基隆外海規模7.0強震引發大海嘯，造成基隆金山沿海民眾嚴重傷亡，史料記載當時發生強震時，北部的火山口流出熱水，成因和日本能登半島溫泉型溫泉地震類似，故可以說，1867年強震是溫泉型地震。

不過，郭鎧紋指出，要爆發溫泉地震，必須要有相關地理條件與前兆，根據中研院調查，台灣的岩漿庫是在北部，但岩漿庫則在金山與萬里外海的地底下，目前也沒有任何徵兆，包括大屯山火山觀測站並沒有地下水異常冒出的狀況，所以民眾不用擔心。

▲郭鎧紋表示，台灣雖曾發生過溫泉型地震，但目前沒有爆發的前兆或跡象。（圖／記者許敏溶攝）