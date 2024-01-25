快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐　對中年終大加碼

▲112年11-12月發票開獎。（圖／社群中心）

記者陳致平／綜合報導

快把發票拿出來，說不定千萬獎幸運兒就是你！今（25）日開獎的發票是112年11月、12月期發票，千萬特別獎號碼是「63603594」，對中年終獎金再加1千萬！此外，財政部提醒，9月、10月統一發票千萬特別獎還有3人未領，200萬特獎還有4位幸運兒還沒領獎，提醒領獎期限至3月5日，提醒大家把握時間，不要錯過財神爺了。

依據財政部大獎清冊統計，2023年9~10月期千萬特別獎共開出15張，已領12張，截至22日還有3位中獎人尚未領獎。這3位幸運兒都是「花小錢就中大獎」，花費金額最低的千萬發票是一筆22元支付Foodpanda的外送費。

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▼一位中獎人只花了22元支付外送費就幸運中千萬大獎。（示意圖／記者黃克翔攝）

另1位也只花43元在北投生活廣場（義美食品）買食品；第3位還沒兌領千萬元的中獎人花190元，在新竹縣湖口鄉文化路統一超商購買食品。

而200萬特獎共開出15張，已領11張。推測其中2位中獎人應該是機車族，1位花90元在高雄市水美加油站加油，另1位在南投縣的草屯中油加油站加油170元，第3張是在台北信義區ATT 4FUN內的平價時尚品牌眼鏡OWNDAYS消費，花費600元，第4張在雲林義華烘培買食品650元。

財政部也提醒，中獎人快點來領獎，由於兌獎期限到3月5日，記得檢查一下手邊的發票，千萬不要錯過了領獎時間；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎App兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。