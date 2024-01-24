南非5層樓建築大火76死！　犯嫌吐驚人真相：為毀屍滅跡放火

▲南非最大城約翰尼斯堡一棟大樓去年發生火警，釀成76人死亡。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

南非最大城約翰尼斯堡2023年8月底發生重大火災，市中心一幢5層樓公寓陷入火海，造成至少76人死亡，而這把火也燒出當地人詬病的問題，原來南非大量廢棄建物遭犯罪集團非法佔用，非法移民還得向黑道繳房租，居住環境相當惡劣。如今這起火警有重大進展，南非警方23日指出，一名29歲男子坦承在建築內蓄意放火，原因是為了把他所勒斃的受害者滅屍。

▲ 一名29歲男子坦承在建築內蓄意放火。（示意圖／達志／美聯社）

根據《每日鏡報》等外媒引述南非警方說法，該名未透露身分的29歲男子供稱，他在火警當晚勒斃一名男子，隨後將汽油倒在對方身上試圖毀屍滅跡。據報嫌犯也是這棟公寓住戶，警方指出，他在接受作證時坦承犯案，並稱平時有吸毒習慣，當時是一名同樣住在大樓內的毒販要他殺害死者。

南非警方事後表示，這名男子目前已經被捕，面臨76項謀殺罪、120項謀殺未遂罪和縱火罪指控。回顧這場火警，2023年的8月31日凌晨1時許，位於約翰尼斯堡市中心的一棟5層樓建築發生大火，當局獲報出動多輛消防車及救災人員趕赴現場，但仍造成至少76人葬身火海，由於火勢相當猛烈，整整燒了一個晚上才被撲滅。

《美國有線電視新聞網》（CNN）先前報導，死亡人數攀升原因是廢棄大樓的大門被鎖住，居民無路可逃釀下重大死傷。據了解，這些居民大多是窮人、非法移民和街友，在約翰尼斯堡，目前約有600棟遭廢棄的建築，報導稱，黑幫份子會霸佔這些樓房，然後隔間租給弱勢族群。

南非自1994年結束了少數白人統治的政權後，因隔離政策而被趕到郊區生活的非裔居民，開始湧入約翰尼斯堡市中心謀生，加上許多非法移工也到當地討生活，住房在供不應求的情況下，才讓黑幫霸占空屋剝削這些底層民眾。這些被遺棄的建築，沒水沒電，住戶大多是自行接電或是生火煮飯，因此很容易導致火災，約翰尼斯堡前市長就曾指控中央政府早就知道問題的嚴重性，卻置之不理，根本是謀殺。

▲ 男子聲稱放火是為了將他勒斃的受害者滅屍。（圖／翻攝自X）

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