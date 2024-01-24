2寶媽抓老公「怪怪舉動」心碎了　網一面倒給建議：先不要離婚

▲一名女網友心痛表示老公再次外遇，自己則是束手無策， 想向廣大網友請益該怎麼做比較好。（示意圖／鏡周刊提供）

圖文／鏡周刊

情侶交往到走入婚姻後，多少都會經歷摩擦過程，有時候甚至會演變成婚姻危機。有位人妻22日在臉書社團po文，提到老公再次外遇，當初她生完2個小孩後「以為都過去了」，沒想到同個第三者傷害了她第2次。有不少網友看完紛紛留言建議，「先不要撕破臉，這個丈夫已經沒救了，你默默開始鋪好離婚的路，至少要先有錢。」

有位人妻近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」po文，提到自己的老公又外遇了，當初老公地一次外遇跟小三糾纏已過了好幾年，當時小三知道原po的存在，甚至還會叫她「大嫂」。原po補充提到，當年2人還沒有生小孩，曾動過讓位的念頭，但家中長輩身體不適，不忍傷害長輩。後來老公的事情被原po發現後，他跟小三沒有再見面，對方回到中部，夫妻倆則回到南部。

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原po提到，後來生了2個小孩後「以為都過去了」，沒想到老公又漸漸出現怪怪的舉動，會一個人出門，早早出門下午到家，「我也想說讓他去放鬆一下，他卻去找她了。同一人讓我傷了2次。」原po無奈詢問網友，現在應該怎麼辦才好，2位孩子其中1位還沒1歲，自己的工作也處於留停狀態，希望有網友能給予建議。

該篇po文曝光後，引起許多網友熱議，有很多人都建議原po先進行蒐證，「裝沒事蒐證，然後你該自立自強，去找工作身上要有點錢優先！加油…」「蒐證，然後慢慢有自己經濟能力，這樣要爭取小孩會比較容易，然而也有能力顧好小孩」「蒐證，人沒有了至少錢得要有」「蒐證然後用各種理由要錢，把房、錢留在身邊才是真的」。

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