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快訊／中國與諾魯正式建交！雙方恢復外交關係

▲▼中國外長王毅與諾魯外長安格明簽署公報，中國與諾魯建交。（圖／翻攝CCTV）

▲中國與諾魯正式建交。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《新華社》24日報導，中華人民共和國與諾魯共和國恢復外交關係。南太平洋島國諾魯（Nauru）15日突然宣布與台灣斷交，不再視台灣為國家，並尋求與中華人民共和國建交。

諾魯宣布與台灣斷交後，大陸外交部隨即發出聲明表示，諾魯政府宣布承認一個中國原則，同台灣當局斷絕所謂的外交關係，同中國恢復外交關係，是諾魯作為主權國家獨立自主作出的選擇，「這也說明一個中國原則是人心所向、大勢所趨，是不可阻擋的。」

▼中國外長王毅與諾魯外長安格明簽署公報。（圖／翻攝CCTV）

▲▼中國外長王毅與諾魯外長安格明簽署公報，中國與諾魯建交。（圖／翻攝CCTV）

另外，對於「金錢外交」的指控，大陸外交部發言人毛寧強調，「世界上有些東西是金錢買不到的，一個中國原則是一條不可交易的基本準則，也是國際社會的普遍共識。」

毛寧還說，中國是世界第二大經濟體，同中國恢復和發展外交關係，開展各領域務實合作前景十分廣闊，必將為諾魯帶來前所未有的發展機遇。

諾魯與台灣斷交後，並未立即與對岸建交，但大陸官媒《央視》同日晚間宣布在諾魯的雅連（Yaren）成立第一個報導點。

▲▼諾魯，中國。（圖／CFP）

諾魯是位於南太平洋密克羅尼西雅群島的島國，國土面積21.3平方公里，是世界上最小的島國與共和國，也是世界上第三小的國家，只比摩納哥及梵蒂岡大，人口約11000人，為世界倒數第三，只比吐瓦魯及梵蒂岡多。

諾魯並不是第一次與台灣斷交，早在2002年時，諾魯與台灣斷交，並與對岸建交；不過，2005年時，諾魯就又與我方復交，重新恢復大使級外交關係，並與對岸斷交。

▼諾魯上任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）去年曾來台，與總統蔡英文會面。（圖／總統府）

▲▼總統蔡英文與諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）舉行雙邊會晤。（圖／總統府提供）

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