▲2023全國EMBA首屆鐵馬論劍環島，13校200菁英中央大學熱血出發。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由中央大學EMBA校友會主辦的「2023年全國EMBA第一屆鐵馬論劍環島」活動，匯聚全臺13所學校、約200位EMBA菁英選手參與，11月25日從中央大學熱血出發，展開九天八夜的單車環臺壯舉。參加者預計每天挑戰騎乘100公里以上的進度，共同完成環臺的單車壯遊，不僅是一場體能的挑戰，更是一次心靈對話和意志力的磨練。

本次活動領騎手、中央大學副校長許秉瑜表示，感謝老天爺賜下這麼美好的天氣，很高興看到大家精神如此飽滿，此行將從中大出發，一路向南騎，到屏東之後，再從東部北返，最終回到中大。希望大家能沿途享受台灣之美，並交織出不同以往的回憶！

今年活動共有13所全國EMBA參與，包括中央大學、中山大學、成功大學、中正大學、中興大學、清華大學、陽明交通大學、台灣師範大學、台灣科技大學、台北科技大學、政治大學、淡江大學和元智大學，大約200人，在眾人的鳴笛、歡呼聲中，士氣高昂地從中央大學出發。

11月24日的選手之夜，桃園市長張善政、桃園市政府青年事務局侯佳齡局長、中央大學周景揚校長、許秉瑜副校長、管理學院葉錦徽院長及EMBA姚睿執行長，以及中大EMBA校友會黃輝彬理事長等人也將特別出席，為選手們加油打氣，給予他們最大的信心和鼓勵！

晚會當天，中央大學EMBA校友會單車社孫緹潔社長提供二百支愛心傘，透過自由樂捐方式，一起做愛心，贊助金額超過1000元者，即贈送愛心傘禮盒，將募集的金額以「全國EMBA 鐵馬論劍單車環島」名義全數捐贈「心路基金會」，讓身心障礙、腦麻以及其他多重障礙者能得到些許幫助，一起去環島，攜手做公益，一起邁向更美好的明天！