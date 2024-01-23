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社會 社會焦點 保障人權

賓利正妹警助詐團黑吃黑涉貪　3人撒大錢請9律師辯護仍遭起訴

▲目前在南港警備隊任職的女警邱薏瑄，在中山分局服務期間涉及洩密、偽造文書遭收押免職。（圖／翻攝臉書）

▲前女警邱薏瑄涉當薪水小偷，翹班上夜店還開警車送男友回家遭起訴。（資料照／翻攝臉書下同）

記者陳以昇、劉人豪／台北報導

多次因炫富行為而登上新聞版面的女警邱薏瑄，因幫詐團郭姓男友偷查個資、開著巡邏車送男友回家、詐領執勤薪資、油資遭調查，而新北地檢署發現，邱女還偽造「擊落三聯單」，給郭姓男友以另名郭姓詐團成員黑吃黑索賄700萬不成，今（23）日檢方依違反個資法、貪汙違背職務索賄與行賄等罪起訴邱女及2名郭男，另起訴書也列出邱女、郭姓男友、另名詐團成員，為了打官司大手筆各自找了4名、3名、2名律師幫忙辯護。

邱女因擅自利用警政系統，查詢前男友的車籍個資，又被爆料介入他人感情，2023年間，中山分局督察組更接獲情資，邱薏瑄涉嫌幫從事詐騙的男友查詢特定民眾個資，邱女被依涉嫌洩密、偽造文書等罪向新北地院聲押禁見獲准，市警局將邱女免職，而在看守所羈押期間，邱女另外被督察查出，曾2度在執勤的時間溜班，跑到信義區夜店找友人狂歡，另1次開巡邏車載男友回新莊住處，被依瀆職等罪函送北檢偵辦。

▲▼前台北市中山分局女警邱薏瑄涉當薪水小偷，蹺班上夜店還開警車送男友回家遭起訴。（資料照／翻攝臉書）

北檢偵辦時發現，邱女透過男友牽線，與詐騙集團的郭姓成員見面商談合作，協助他私吞上游的1000萬詐欺款項，郭男稱願以30萬元報酬，換取不實的搜索扣押筆錄。而這類不實筆錄坊間通稱「擊落」，因此被稱為「擊落三聯單」，郭姓成員請邱女協助製作擊落三聯單謊騙上游，稱詐欺款項遭警查扣，藉此將千萬贓款全進自己口袋；但邱女獅子大開口，要求「73分」，但拒絕最終破局，後續邱女男友所屬詐團也打算利用相同手段，「黑吃黑」吞掉300萬。

邱女雖坦承犯案，但卻拒認利用假三聯單索賄，但檢方認定邱女與其男友以及郭男、3人已違反個資法及貪汙違背職務索賄、行賄等罪，依法起訴。起訴書內容也指出，邱女找了4名律師、郭姓男友找了3名律師、郭姓詐團成員找了2名律師，3人大手筆共找了9名律師幫忙辯護。

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