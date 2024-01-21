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社會 社會焦點 保障人權

超哥暴怒請Toyz吃拳頭原因曝！竟因他開直播嫌「醋飯不好吃」

▲▼超哥打Toyz。（圖／翻攝網路）

▲超哥打Toyz，當時還在直播，掀起許多討論。（圖／翻攝網路）

記者柯振中／綜合報導

YouTuber「超哥」擁有「全台最有錢YTR」的稱號，平時經營了許多餐廳、公司行號，沒想到20日竟爆出打人事件，當街痛毆直播主Toyz，掀起許多社會議論。事後也有網友發現，原來事件的導火線，竟是Toyz評論「魚好吃，但醋飯不好吃」。

Toyz20日晚間在某平台上開直播，過程中到訪超哥所開的日式料理餐廳，期間點了許多餐店。不過，在用餐的過程中，Toyz也給出評論，直言「魚好吃，但醋飯不好吃」。

由於超哥當時坐在一旁，似乎是對Toyz的說法感到不滿，雙方的氣氛劍拔弩張，Toyz也決定結帳離開。豈料在餐廳門口時，2人就評論的問題起了爭執，衝突進一步升級，超哥動手揮拳，勾住了Toyz的脖子，接著將對方甩到斑馬線上，並且開始不斷追打，口中還不斷罵出三字經，表達出對Toyz的憤怒。

▲▼Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝YouTube）

▲▼Toyz當街遭超哥痛毆，最後滿身傷痕就醫。（圖／翻攝YouTube）

▲▼Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝YouTube）

事件發生突然，當時Toyz還在直播，全武行的畫面讓粉絲看傻眼，備份影片也因此在網路上不斷轉傳、掀起大量討論。

警方獲報到場時，2人的肢體衝突已經結束，Toyz呆坐在人行道上，身上的衣服被扯爛，身體也沾染了不少血跡。

事後Toyz被送往醫院救治，超哥也被帶回警局製作筆錄，至於是否提告，還要看雙方當事人如何解決。警方也說，若不提告的話，2人可能會被依照社會秩序維護法裁罰。

ET快訊
快訊／5歲小粉絲前痛扁Toyz　超哥嗆被挑釁：我不忍啦

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