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Toyz餐廳吃拳頭傷勢曝！腦震盪又縫10多針　頭包紗布赴警局做筆錄

▲▼Toyz遭到痛毆，頭部縫了10多針，也因此腦震盪。（圖／翻攝蹦闆IG）

▲Toyz遭到痛毆，頭部縫了10多針，也因此腦震盪。（圖／翻攝蹦闆IG）

記者柯振中／綜合報導

直播主Toyz 20日到YouTuber超哥的餐廳用餐，因為嫌棄醋飯不好吃，進而與對方發生口角，最後演變成肢體衝突，Toyz因此受傷嚴重，頭部縫了10多針，有腦震盪的情形。對此，Toyz的好友、YouTuber蹦闆也譴責，雖然人都有脾氣、會動手，但不會隨意動手，更不會用惡勢力來欺負自媒體。

Toyz 20日在某平台開直播，直播期間跑到超哥經營的餐廳用餐，直播中給出了「魚好吃，但醋飯不好吃」的評價，卻因此激怒了超哥，雙方進而發生口角衝突。

隨後Toyz結帳離場，與超哥在店外發生爭執。豈料超哥突然動手揮拳，勾住了Toyz的脖子，並且開始出手痛毆，一路追打對方，恐怖的畫面全被直播拍了下來。

▲▼Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝YouTube）

▲Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝YouTube）

警方到場時，雙方的肢體衝突已經結束，Toyz遭到痛毆，衣服被扯爛、滿身是血坐在地上。事件掀起討論後，許多粉絲感到不滿，跑去超哥經營的餐廳留下評論、洗版狂酸。

Toyz後來被送往仁愛醫院治療，同為網紅的好友「蹦闆」也立即驅車前往探視。事後蹦闆在IG上表示，Toyz有腦震盪的症狀，已在醫院縫了10多針。

蹦闆等到Toyz包紮完畢，陪同對方到警局製作筆錄，這起事件也讓他氣得直言，自媒體不但是一種行業，也同樣是社會大眾的目光。他認為，人都有脾氣、會動手，但不會隨便動手，更不會用惡勢力來欺負自媒體，若想討回公道，「自媒體請用自媒體方式攻擊。」

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快訊／5歲小粉絲前痛扁Toyz　超哥嗆被挑釁：我不忍啦

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