天下第一檢「人事老化」現隱憂　北檢那個男人宣告再戰檢審會

▲北檢檢察官林達公開聲明再次投入檢審會選舉，推動完善檢察人事改革。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢察機關人事一、二審輪調制迄今5年，被視為天下第一署的台北地檢署，成為二審檢察官回任的首選，優先佔得員額後，等待外調擔任行政職，壓縮其他地檢平調及新分發人力進入北檢的機會，產生北檢人力老化、擁有約160員額卻只有130多名檢察官在署上班等隱憂，讓許多基層檢察官在業務繁重下，感嘆不如歸去。

當初力主推動輪調的北檢檢察官林達，在連續兩屆擔任檢察官人事審議委員會民選委員後，因不能再參選，交棒給檢察官蕭永昌，持續推動具有民意基礎的檢察長遴選慣例，如今面臨輪調制度出現北檢人事塞車，影響全國整體流動的危機，林達宣布再次參選檢審會，推動檢察人事改革的完善。

▲北檢歷經5年的檢查輪調新制後，逐漸出現人事老化、不易與全國流通的負面隱憂。（示意圖／pixabay）

以下為林達參選聲明(113.1.22)

持續推進檢察改革 確保檢察人事民主維繫不墜

各位學長姐好，我是北檢林達，將參選今年檢審委員，特此公告周知，期盼北檢及全國檢察官支持。

我參選主因在於，新一屆檢察人事審議委員會將面對新的政治環境，包括新的總統和部長，新的國會和三個黨團。新的政治環境，將帶來新的民主問責，注入新的改革議程和改革動能；當然，也可能導入新一代的人事干預。如何應對，是新一屆民選委員的重責大任。

檢察人事，從檢察長的遴選、主任檢察官的圈選、行政司處的借調，攸關檢察士氣，也攸關檢察獨立，應當避免內部裙帶關係，更要阻斷外部政治關說。唯有透過法務部長和檢審會共同建立的公正公平制度，才能確保適才適任，符合檢察官期待。我先前曾擔任兩屆檢審委員(108、109年)，今再次參選，是期盼能鞏固改革並推進議程。

以檢察機關最重要的人事任命案，檢察長為例，我於108年初任檢審委員時，發現檢察長的選任程序，長期毫無章法：法務部公告遴選時間不可思議的超級短(開會7天前突然通知委員)，沒有正式報名機制，符合資格的名冊高達300位以上，全靠9位民選委員在開會前一天的「會前會」閉門討論。經我徵詢許多前任委員，方知討論人選幾乎都來自部裡或首長們的口袋名單，有意角逐者若不能入長官的法眼，就只能被迫私下請託委員，甚至尋求外部政客關說，各方勢力大顯神通。這等機制，部長及首長們得以保密運作，而9位民選委員手握權柄，其中不乏罔顧民意、取寵於長官之人，形成裙帶關係。

回顧109年2月間，我收到法務部的會議通知，說下週五就要開會審議推薦出檢察長人選，對此甚感驚訝。為此，劍青檢改當時籲請法務部延後遴選期程，我則與同屆共9位民選委員共同推動公開徵求報名的作法，當時蔡清祥部長願意支持並配合延後辦理，形成首屆做法：所有符合資格之人皆可直接報名，不再需長官「建議」或好友「推薦」，報名後公布參選名單，由9位民選委員利用2週時間，向全國廣徵民意，探聽風評後進行篩選，最後公布入圍名單更須受各界檢驗，讓誰入圍？讓誰出局？民選委員有沒有按照全國檢察官民意來推薦？可受全國公評。這個公開透明的遴選做法，並非法規明文，純靠9位民選委員的民主共識與默契而建立，得到了好的結果，我非常感謝他們。

109年我再次參選檢審委員，其中一個很重要的原因，就是想延續這個做法。該屆的9位民選委員(含我在內)，都一致同意延續辦理，我同樣非常感謝他們。110年我已不能再參選，便特別拜託北檢蕭永昌檢察官考慮參選並延續之，因為連續3次才能勉強形成慣例。他也不負重望，和當屆委員共同推動落實了。此後111年該屆民選委員也從善如流，將這個做法延續下去。(112年本屆尚未辦理檢察長遴選)

但這不能只靠民選委員的民主共識，更需要法務部長的支持。如我之前所述，在109年以前，法務部通常是在1週前突然公告檢察長遴選人事案。當年經劍青檢改呼籲及9位民選委員的聯名推動，蔡清祥部長也對此表達支持，配合延長遴任期程，才讓民選委員有時間公告徵求民意，也才能這樣運作。110年時，蔡清祥部長再次支持，法務部並於當年3月8日發表「落實公正、公開及透明、無私 法務部對外說明遴選檢察長之預定期程」新聞稿，更配合提早1個月前公告，讓民選委員有更充足的時間來辦理徵求。此外，依我個人經驗及所知，蔡部長在人事案上，確實沒有先提供口袋名單給檢審委員過，一律交由檢審委員自行研議推出2倍人選，他再從中圈選，形成了人事權分享共治的良好制衡。

這5年來，由於9位民選委員和蔡清祥部長之間建立的默契，讓檢察長遴選制度得以在公開透明的制度下，形成運作慣例，降低了早年的裙帶關係和不良風氣。然而，這個運作慣例，並無法規確保，也不易明定於法規(因為是8票官派委員必須尊重9票民選委員的政治運作結果)。我相信大家都期盼，這個運作慣例在未來都能延續下去，這需要新一屆民選委員和未來部長的合作。因此，這也是我再次參選的一個原因，希望在新的政治環境下，讓檢察人事民主機制得以延續和確保。

在一二審輪調歷練方面，經過了5年的運作，目前也出現了一些狀況和挑戰，包括二審提早回任一審並大量外調擔任行政職，影響所及，高本檢吸引力不足，北檢也因回任過多出現老化現象，且外調佔缺過多導致許多檢察官想平調北檢困難，影響全國整體流動。我個人認為，一二審輪調歷練是一個正確的方向，必須堅持下去，而累積迄今開始萌發的問題，也正是該著手進一步改良的最佳時機。危機就是轉機，如何透過一二審輪調歷練的改良，通盤研議檢察人才培育機制，這也是本屆委員應當推動的重點。

另外，檢察業務的改革，包含工作負擔過重，應如何修改刑事訴訟法、修改運作準則，以及確立檢察官助理的正式預算等，在新的政治環境下，也都需要溝通與協調。有些議題或許不是檢審會能決定的，但檢審會作為民選委員和法務部的正式溝通平台，我若有幸當選，期盼和所有民選委員都能利用這個平台，充分反映基層檢察官民意來和未來的部長溝通。

最後，期盼各位支持，我也承諾會盡最大努力，致力捍衛檢察獨立，推動檢察人事改革的完善。

林達檢察官敬上