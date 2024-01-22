　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天下第一檢「人事老化」現隱憂　北檢那個男人宣告再戰檢審會

▲▼ 劍青檢改成員林達 。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢檢察官林達公開聲明再次投入檢審會選舉，推動完善檢察人事改革。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢察機關人事一、二審輪調制迄今5年，被視為天下第一署的台北地檢署，成為二審檢察官回任的首選，優先佔得員額後，等待外調擔任行政職，壓縮其他地檢平調及新分發人力進入北檢的機會，產生北檢人力老化、擁有約160員額卻只有130多名檢察官在署上班等隱憂，讓許多基層檢察官在業務繁重下，感嘆不如歸去。

當初力主推動輪調的北檢檢察官林達，在連續兩屆擔任檢察官人事審議委員會民選委員後，因不能再參選，交棒給檢察官蕭永昌，持續推動具有民意基礎的檢察長遴選慣例，如今面臨輪調制度出現北檢人事塞車，影響全國整體流動的危機，林達宣布再次參選檢審會，推動檢察人事改革的完善。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲北檢歷經5年的檢查輪調新制後，逐漸出現人事老化、不易與全國流通的負面隱憂。（示意圖／pixabay）

以下為林達參選聲明(113.1.22)

持續推進檢察改革 確保檢察人事民主維繫不墜

各位學長姐好，我是北檢林達，將參選今年檢審委員，特此公告周知，期盼北檢及全國檢察官支持。

我參選主因在於，新一屆檢察人事審議委員會將面對新的政治環境，包括新的總統和部長，新的國會和三個黨團。新的政治環境，將帶來新的民主問責，注入新的改革議程和改革動能；當然，也可能導入新一代的人事干預。如何應對，是新一屆民選委員的重責大任。

檢察人事，從檢察長的遴選、主任檢察官的圈選、行政司處的借調，攸關檢察士氣，也攸關檢察獨立，應當避免內部裙帶關係，更要阻斷外部政治關說。唯有透過法務部長和檢審會共同建立的公正公平制度，才能確保適才適任，符合檢察官期待。我先前曾擔任兩屆檢審委員(108、109年)，今再次參選，是期盼能鞏固改革並推進議程。

以檢察機關最重要的人事任命案，檢察長為例，我於108年初任檢審委員時，發現檢察長的選任程序，長期毫無章法：法務部公告遴選時間不可思議的超級短(開會7天前突然通知委員)，沒有正式報名機制，符合資格的名冊高達300位以上，全靠9位民選委員在開會前一天的「會前會」閉門討論。經我徵詢許多前任委員，方知討論人選幾乎都來自部裡或首長們的口袋名單，有意角逐者若不能入長官的法眼，就只能被迫私下請託委員，甚至尋求外部政客關說，各方勢力大顯神通。這等機制，部長及首長們得以保密運作，而9位民選委員手握權柄，其中不乏罔顧民意、取寵於長官之人，形成裙帶關係。

回顧109年2月間，我收到法務部的會議通知，說下週五就要開會審議推薦出檢察長人選，對此甚感驚訝。為此，劍青檢改當時籲請法務部延後遴選期程，我則與同屆共9位民選委員共同推動公開徵求報名的作法，當時蔡清祥部長願意支持並配合延後辦理，形成首屆做法：所有符合資格之人皆可直接報名，不再需長官「建議」或好友「推薦」，報名後公布參選名單，由9位民選委員利用2週時間，向全國廣徵民意，探聽風評後進行篩選，最後公布入圍名單更須受各界檢驗，讓誰入圍？讓誰出局？民選委員有沒有按照全國檢察官民意來推薦？可受全國公評。這個公開透明的遴選做法，並非法規明文，純靠9位民選委員的民主共識與默契而建立，得到了好的結果，我非常感謝他們。

109年我再次參選檢審委員，其中一個很重要的原因，就是想延續這個做法。該屆的9位民選委員(含我在內)，都一致同意延續辦理，我同樣非常感謝他們。110年我已不能再參選，便特別拜託北檢蕭永昌檢察官考慮參選並延續之，因為連續3次才能勉強形成慣例。他也不負重望，和當屆委員共同推動落實了。此後111年該屆民選委員也從善如流，將這個做法延續下去。(112年本屆尚未辦理檢察長遴選)

但這不能只靠民選委員的民主共識，更需要法務部長的支持。如我之前所述，在109年以前，法務部通常是在1週前突然公告檢察長遴選人事案。當年經劍青檢改呼籲及9位民選委員的聯名推動，蔡清祥部長也對此表達支持，配合延長遴任期程，才讓民選委員有時間公告徵求民意，也才能這樣運作。110年時，蔡清祥部長再次支持，法務部並於當年3月8日發表「落實公正、公開及透明、無私 法務部對外說明遴選檢察長之預定期程」新聞稿，更配合提早1個月前公告，讓民選委員有更充足的時間來辦理徵求。此外，依我個人經驗及所知，蔡部長在人事案上，確實沒有先提供口袋名單給檢審委員過，一律交由檢審委員自行研議推出2倍人選，他再從中圈選，形成了人事權分享共治的良好制衡。

這5年來，由於9位民選委員和蔡清祥部長之間建立的默契，讓檢察長遴選制度得以在公開透明的制度下，形成運作慣例，降低了早年的裙帶關係和不良風氣。然而，這個運作慣例，並無法規確保，也不易明定於法規(因為是8票官派委員必須尊重9票民選委員的政治運作結果)。我相信大家都期盼，這個運作慣例在未來都能延續下去，這需要新一屆民選委員和未來部長的合作。因此，這也是我再次參選的一個原因，希望在新的政治環境下，讓檢察人事民主機制得以延續和確保。

在一二審輪調歷練方面，經過了5年的運作，目前也出現了一些狀況和挑戰，包括二審提早回任一審並大量外調擔任行政職，影響所及，高本檢吸引力不足，北檢也因回任過多出現老化現象，且外調佔缺過多導致許多檢察官想平調北檢困難，影響全國整體流動。我個人認為，一二審輪調歷練是一個正確的方向，必須堅持下去，而累積迄今開始萌發的問題，也正是該著手進一步改良的最佳時機。危機就是轉機，如何透過一二審輪調歷練的改良，通盤研議檢察人才培育機制，這也是本屆委員應當推動的重點。

另外，檢察業務的改革，包含工作負擔過重，應如何修改刑事訴訟法、修改運作準則，以及確立檢察官助理的正式預算等，在新的政治環境下，也都需要溝通與協調。有些議題或許不是檢審會能決定的，但檢審會作為民選委員和法務部的正式溝通平台，我若有幸當選，期盼和所有民選委員都能利用這個平台，充分反映基層檢察官民意來和未來的部長溝通。

最後，期盼各位支持，我也承諾會盡最大努力，致力捍衛檢察獨立，推動檢察人事改革的完善。

林達檢察官敬上

ET快訊
快訊／一家5死認屍　阿公阿嬤悲痛「為何要把孫子們帶走」
快訊／法官「再5分鐘」舔胸性騷2女　現身法院淪被告
「通訊診察治療」新制！擴增至10類對象　247萬人受惠
住持迷上人妻直播主！「破戒開房」爽翻天
知名魔術師魔術手法下藥　撿屍醫美女業務
快訊／超哥道歉文消失了！　疑遭刪除
快訊／「辣杯杯」爆查封　陶晶瑩火大開嗆了
快訊／才剛交保　超哥現身機場準備出國
被嗆沒用的8席　黃國昌舉2例打臉柯建銘
正妹老師被偷拍外流3平台！曝解決方法：全下架了
快訊／長榮機師罷工投票！　票數過半
快訊／日圓現鈔再降！　近一個半月新低點
快訊／當傅崐萁面表態　朱立倫稱清清白白：給我一個院長韓國瑜
綠議員同框超哥被出征！　超哥親曝「兩人真實關係」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲男無照「載47歲女網友」出遊！隧道內自撞　她彈飛頭部著地亡

女花200加便餐會員「一次要50顆蛋」　被拒飆高音怒：不然退1千

裸背「憲嫂」租北市古蹟開酒館　與房東鬧翻提告！結果出爐

曾嘆手頭緊…夫妻帶3稚子走上絕路！爺嬤心碎趕赴認屍：無法諒解

王鴻薇遭影射「收黑道政治獻金」　網友挨告「4原因」獲不起訴

快訊／法官淪被告！涉侵犯女法官書記官...他不發一語現身法院

北市豪宅37條白銀遭強盜！劫匪是富商女兒助理男友...下場出爐

雙刀斷氣管動脈！恐怖情人求復合不成殺害單親媽重判定讞

知名魔術師魔術手法下藥迷姦醫美女業務　重判7年4月將入監

長榮機師取得罷工權！僅10票不同意　機師工會：不排除春節期間發動

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

超哥道歉了！坦言昨天沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓

18歲男無照「載47歲女網友」出遊！隧道內自撞　她彈飛頭部著地亡

女花200加便餐會員「一次要50顆蛋」　被拒飆高音怒：不然退1千

裸背「憲嫂」租北市古蹟開酒館　與房東鬧翻提告！結果出爐

曾嘆手頭緊…夫妻帶3稚子走上絕路！爺嬤心碎趕赴認屍：無法諒解

王鴻薇遭影射「收黑道政治獻金」　網友挨告「4原因」獲不起訴

快訊／法官淪被告！涉侵犯女法官書記官...他不發一語現身法院

北市豪宅37條白銀遭強盜！劫匪是富商女兒助理男友...下場出爐

雙刀斷氣管動脈！恐怖情人求復合不成殺害單親媽重判定讞

知名魔術師魔術手法下藥迷姦醫美女業務　重判7年4月將入監

長榮機師取得罷工權！僅10票不同意　機師工會：不排除春節期間發動

看好台灣半導體供應鏈　谷月涵：10年後市值將成長10倍

機師揚言春節罷工　旅遊業憂損失上億「對旅客難以交代」

罹癌媽突然飛來台灣！女團幻藍小熊Ayeon開唱瞬間爆哭

18歲男無照「載47歲女網友」出遊！隧道內自撞　她彈飛頭部著地亡

鐵粉挺超哥「永遠支持」！打氣信內容曝：您的努力歷歷在目

8乘客空中打架還攻擊空服員　「飛機迫降葡萄牙」1男被警鎖喉帶走

超哥喊出「超派鐵拳」一旁女記者超淡定！PTT洗版：怎忍住不笑的

女花200加便餐會員「一次要50顆蛋」　被拒飆高音怒：不然退1千

裸背「憲嫂」租北市古蹟開酒館　與房東鬧翻提告！結果出爐

曾嘆手頭緊…夫妻帶3稚子走上絕路！爺嬤心碎趕赴認屍：無法諒解

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

社會熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

陶子「辣杯杯」遭查封　公司欠貨款315萬判賠

超哥別用超派鐵拳　律師1招對付Toyz：鬥智不鬥氣

陶子「辣杯杯」年營收上看破億　為100萬好友撕破臉

龍井某檳榔攤大亂鬥　掏槍男被打趴「頭破送醫」

新北無照男自撞　乘客頭破濺血亡

高雄一家五口走絕路　查無脆弱家庭通報紀錄

坦言Toyz很聰明！超哥：時間倒轉，我還是會揍他

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

快訊／超哥道歉：昨天用「超派鐵拳」揍他一頓

超哥暴打Toyz後　IG新限動曝光

更多熱門

相關新聞

最高檢下令嚴查「作票影音」　北檢已分44錯假訊息案

最高檢下令嚴查「作票影音」　北檢已分44錯假訊息案

2024年總統大選後，網路流傳多支投開票影片，質疑計票作假，繼中選會主動函送25件涉嫌《社維法》案，由警方查處後，最高檢17日發布新聞稿，指出「投開票過程完全公開透明，不可能虛偽造假」並要求台北地檢署「全國性重大假訊息案件處理中心」分案調查，截至19日，北檢已有包括疑似羅致政與總統對話錄音在內，44件錯假訊息分他字案偵辦中。

還有7女怒告NONO性侵　士檢預計近日傳訊

還有7女怒告NONO性侵　士檢預計近日傳訊

低價遊安徽7天　同鄉會2人涉《反滲透法》遭聲押

低價遊安徽7天　同鄉會2人涉《反滲透法》遭聲押

侯辦不忍了！控賴清德5人「造謠抹黑」

侯辦不忍了！控賴清德5人「造謠抹黑」

北檢主任檢察官高一書獲頒傑出貢獻獎

北檢主任檢察官高一書獲頒傑出貢獻獎

關鍵字：

檢審會檢審委員民選委員北檢林達一二審輪調行政職員額

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

「台灣波神」張永歆遊日被找下海拍AV！　認開價600萬

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

Toyz遭質疑愛嫌　鄉民列清單讚：不是亂噴

Toyz照劇本演卻被超哥打破頭？　圤智雨「抓包失誤」

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面