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單日24人戰死！以軍埋伏哈瑪斯卻遭RPG反殺　開戰以來最致命打擊

▲▼以巴。（圖／CFP）

▲以軍在23日遭遇最致命襲擊，當天有24名士兵命喪加薩。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列軍方23日證實，以方當日有24名士兵在加薩戰死，成為以軍自去年10月與哈瑪斯開戰以來，單日死亡人數最多的一次。

據美聯社報導，這起事件發生於以色列對加薩中部進行轟炸準備的行動中。當時，以色列士兵正準備要炸毀加薩中部的2座建築，不料其中一名哈瑪斯成員卻向附近坦克發射了一枚火箭推進榴彈，引發爆炸導致建築倒塌，多名建築內的士兵被壓在廢墟下。

以軍發言人哈加里（ Daniel Hagari）告訴路透社，有21名以色列士兵在這起爆炸中死亡，而當天也有另外3名士兵在加薩南部的另一起襲擊中喪命。

以色列總理納坦雅胡誓言將繼續推進行動，直到以色列摧毀哈瑪斯政權，並解救被關押在加薩的100多名人質。據悉，以色列國內在持續攻擊哈瑪斯，與解救人質是否能同步達成的議題上分歧越來越大，有部分人質的家屬也呼籲政府停止軍事行動，讓他們的親人獲釋。

哈瑪斯自去年10月7日發動越境攻擊以來，已造成1200多人死亡、約250人被綁架。衛生官員稱，這次攻擊對加薩地區帶來廣泛破壞，約85%的人口流離失所，2.5萬名巴勒斯坦人死亡。聯合國和國際援助機構表示，這場戰鬥引發了一場人道主義災難，該地區有四分之一人口正面臨飢荒。

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