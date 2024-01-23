快訊／寒流襲台！台中1夜11人「無呼吸心跳」送醫　最年輕才30歲

▲寒流來襲，台中一夜有11人無呼吸心跳送醫救治。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／台中報導

寒流低溫，台中市消防局統計昨（22）日0時至24時，共有11人因疾病無呼吸心跳送醫，最低年齡為30歲，最高為79歲，但是否因低溫造成，有待相關醫療單位釐清。

中央氣象局發布低溫特報，23日、24日寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今(23)日中部以北、東北部、東部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫，請注意防範。

入冬最強寒流來襲，全台各地今出現低溫，多處山區開始降雪。台中市和平區今清晨6時許也現雪蹤，大雪山、福壽農場天池雪白一片，和平區區長吳萬福稍早宣布，考量高山下雨又低溫，部分地區甚至降雪，今天(23日)中午過後和平區所有幼兒園宣布放低溫假；明天(24日)全和平區學校放低溫假1天，即停課1天，請家長注意接送。

另外，台中市社會局也啟動低溫關懷，發送一呼百應簡訊，通知各民間網絡單位，掌握全市各區街友、獨居長者和老人福利機構狀況。22日共有3名街友接受避寒安置服務，訪視80人、提供356人次禦寒物資和發放83份熱食，提醒街友天氣寒冷，務必做好保暖措施。