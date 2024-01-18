陸稱「抓獲一批台灣間諜」　陸委會：扣個帽子就可以說是間諜

▲天安門前的警備。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸國安部17日在微信公眾號上發文表示，近年破獲了數百件台灣間諜案件，抓獲一批台灣間諜，並打掉多個台灣的間諜情報網。對此，陸委會發言人詹志宏表示，未接獲我方國安部門反映相關意見，但隨意逮捕在大陸不是新鮮事，特別是民間業者，隨便扣一個帽子，就可以說是從事間諜行為。

詹志宏18日在例行記者會上提到，中國大陸內部控管近年突然嚴厲增加，他們的人民以及境外的旅客，都曾被隨意逮捕，當事人不清楚發生了什麼事，一被逮捕就拘禁半年、一年以上，這也是陸委會一再提醒國人要注意的原因。

對於旅遊警示燈號是否要上調，詹志宏說，燈號警示主要用在傳染病，依據疾管署的研判，是否針對大陸的政治、社會情勢來進行警示，之後會再研究。

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



詹志宏強調，他們目前是將國人遇到、反映的行為態樣搜集起來，已經搜集到幾十種，這些會比較實用，同時，他們也不斷呼籲國人，在有關部門沒有改善隨意逮捕的情況下，建議近期若沒有必要，不要去中國大陸。

大陸國安部17日在微信公眾號上發文指出，面對選後的台海局勢，國安機關將深入進行涉台反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭，依法防範、制止和懲治敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。

大陸國安部還說，近年先後組織實施「2018雷霆行動」、「迅雷2020」專項行動，破獲數百起台灣間諜竊密案件，抓獲一批台灣間諜及運用人員，打掉多個台灣情治部門布建的間諜情報網。