挺「韓江配」國會龍頭一定當選　朱立倫：國民黨立委集體亮票

▲朱立倫出席國民黨第11屆新科立法委員座談會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院龍頭之爭今（22）日落幕，黨主席朱立倫上午主持新科立委見面會，立委傅崐萁在會中退讓表示，「支持韓江配」；朱立倫、韓國瑜、江啟臣、傅崐萁會後也一同召開記者會，朱立倫宣布，一致決議「韓江配」報周三中常會通過，全體國民黨立委投票時都會亮票、團進團出。

朱立倫今日上午在黨中央和新科立委座談，會後與韓國瑜、江啟臣、傅崐萁一同召開記者會，他表示，國民黨一定團結一致、團進團出，正副院長尊重黨內民主機制，表達意願及對民主期待，也謝謝傅崐萁力挺韓國瑜、江啟臣，一致決議正式宣告「韓江配」報周三中常會通過，他更呼籲，民進黨不要動用金錢與權力交換等奧步，全體國民黨立委都會亮票、團進團出，並主張未來改為記名投票。

韓國瑜表示，廣大人民希望看到國民黨與強大在野聯盟，過去八年真的受不了了，如果民進黨繼續執政第九年、在野黨不能強力監督，是嚴重失職，他希望反對黨大團結，也感謝傅崐萁顧全大局、犧牲小我，讓國民黨團結和諧出發，輔選期間關心立委，犧牲非常大，若「韓江配」當選將落實九二共識，與朱立倫主張的「親美合中」，民眾殷殷期盼，立法院與總統府平衡非常重要。

江啟臣則提到，非常感謝傅崐萁，並承諾會與韓國瑜共推國會改革，打造屬於全民、發監監督制衡的國會。

傅崐萁強調，相當推崇朱立倫打贏2022九合一、2024讓國民黨成為國會第一大黨，選民不希望民進黨執政的力量應該集結在一起，國民黨只有團結一條路，韓國瑜是大家一致公認最有戰鬥力與行動力，江啟臣有遠大眼光、表態稍晚，也不要讓人才埋沒，他更強調，個人榮辱並不重要，希望造福百姓，因此願支持「韓江配」順利當選。