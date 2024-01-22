看完直播「Toyz算客觀批評」！他疑惑：哪裡有挑釁？　兩派吵翻

記者朱祖儀／綜合報導

網紅超哥因不滿日料店遭直播主Toyz批評不好吃，一氣之下將對方打到頭破血流送醫，他事後也坦言，當時是因為當天Toyz不斷挑釁才會出手。不過有網友看完直播內容，認為Toyz其實是客觀批評，如果超哥聽了覺得不爽，直接請對方出去就好了；也有人認為，其實一開始Toyz的評價都很合理，看不出來有挑釁。

▲Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝YouTube）



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一名網友在PTT發文表示，看完整場直播，覺得Toyz的說詞還算客觀批評，如果超哥聽完真的覺得不開心，大不了就把對方請出去就好，「用到打人，這種店我是不敢去吃了」，最後更直喊「整場真的好恐怖喔」。

另名網友也在Dcard發文表示，超哥到場後就詢問Toyz吃完後的心得，對方也誠實說「醋飯超難吃的，但魚肉是好吃的」，超哥接著又問，「醋飯覺得怎麼樣難吃，我們可以改進一下」，Toyz便回，「很黏啊，你去挖一碗試試看，真的很黏欸，就是沒有粒粒分明，醋味不夠」。他認為從一開始的對話看不出來Toyz有故意挑釁，是超哥被批評後開始說教，Toyz才回嘴，最後互吵引發衝突，「前因後果先搞清楚好嗎」。

許多網友看到後，紛紛表示「吃頓飯吃到被打，誰敢去吃」、「上策就是先耐著性子接受批評，回家不斷改良，每次改良完就送給Toyz拍片嚐味道，最後推出一款Toyz說好吃的醋飯系列，蹭一波流量又顯得大氣；中策則是直接將Toyz列為不歡迎客人，禁止他在店內拍攝並請他離開；直接打人真的是下下之策」、「直接不讓他拍就好，超哥又想裝大器，這真的不懂」、「正常老闆應該是馬上試試產品有沒有問題吧」。

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）



但也有人認為，「超哥忍很久了吧」、「明顯故意帶小孩子要來搞事賺流量吧」、「到最後還在嘴秋，以為有直播不會被扁」、「兩個都有問題」、「不給面子問題，你今天開著直播，當場直接說『醋飯超難吃』，說實在的任哪個老闆都會受不了」。

針對此事件，超哥稍早也在臉書向外界道歉，坦言是因為被Toyz氣昏頭，才會使出「超派鐵拳」，對於Toyz不懷好意而來，如果再選擇一次，還是會開扁，更稱對方為「侵門踏戶的王八蛋」，也發布餐廳新店規，「您若是來挑刺找事兒，慢走不送，我們不歡迎您，小店老闆超哥的必殺技是超派鐵拳，可以免費招待奧客超派鐵拳吃到飽，小店歡迎狗與貓，但小店不歡迎Toyz。」