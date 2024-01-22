吃過超哥的海鮮丼　美食部落客「不滿意醋飯」：魚生、抹布是臭的

▲Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝自YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

直播主Toyz因為嫌YTR超哥的日料店東西不好吃，起口角遭超哥暴打送醫，曾到超哥的海鮮餐廳用餐的美食部落客「食界奇觀」，點出「魚生的臭味」原因，鮭魚脂肪沒修乾淨，加上熟成的料理方式，讓臭味放大，最後也提醒店家抹布要換新，「那桌子真的很恐怖，感覺黴菌一直在跟我打招呼」。

有3.9萬人追蹤的美食部落客「食界奇觀」，發文分享用餐心得，既然超哥也是美食愛好者，想針對美食來些善意的交流，當天的用餐體驗確實不好，醋飯用的米不錯，「但可惜當天呈現較乾，我也不是太滿意，但我想這個價位我是不會用高級壽司店的標準來看待」。

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至於魚生的臭味，他認為有2個原因，第一點是鮭魚的脂肪容易有臭味，要多修掉一些，再來店家強調熟成，「熟成主要是希望能軟化因為死後僵直的肌肉，同時因為ATP分解而產生『肌苷酸』，增加鮮味（umami）」，但不是什麼魚都適合熟成，鮭魚沒修乾淨再加上熟成，可能會讓「臭味」放大。

再來，他提到，味噌湯的味噌會有發酵味，加進去煮的邊角料沒處理好也會有腥臭；最後他提醒，抹布真的要常用開水燙或換新，「我用餐當天那桌子真的很恐怖，感覺黴菌一直在跟我打招呼」。

貼文一出，掀起網友討論，「飯真的是重點」、「小心超派鐵拳」、「求生慾很強，解釋了這麼多」、「果然是真吃貨」、「敢講真話，等等門口請你一份粗飽的」、「支持誠實言論」、「抹布味真的很可怕，對味道敏感的人，一聞到就想吐了說」、「熟成跟臭掉只有一線之間」。