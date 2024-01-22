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社會 社會焦點 保障人權

北市豪宅37條白銀遭強盜！劫匪是富商女兒助理男友...下場出爐

記者黃宥寧／台北報導

北市南港區某豪宅驚傳強盜案，李姓男子潛入竊走床底行李箱37條白銀，過程中被88歲吳姓富商撞見，李男從偷變搶為想逃離，還將吳翁右手反折在後推倒。警方展開調查，發現嫌犯竟是富商愛女助理的男友。士林地院今（22日）宣判，依準強盜、侵入住宅罪處有期徒刑7年10月。

起訴指出，李嫌為呂姓女子的男友，呂女受僱擔任吳姓富商愛女的助理，李男則在呂女請假時代班。2022年8月21日下午，李趁吳姓富商外出，持鑰匙、感應扣潛入屋內，竊走富商放在床底行李箱內的37條白銀(約新台幣68萬元)。

吳姓富商返家時察覺屋內有異，李行竊失風，不僅以衣服遮臉，還將吳翁右手反折在後，更狠心將吳翁推倒在地，攜白銀快步從社區逃生梯1樓窗戶攀爬逃跑，吳翁因此受有右側肩膀拉挫傷、下背痛及疑腰椎滑脫等傷害。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲李姓男子潛入女友雇主家行竊。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

吳翁當下不顧其傷勢大聲呼救，社區張姓保全人員也趕緊協助報警。警方調閱監視器，鎖定呂女的40歲李姓男子涉有重嫌，立刻聲請搜索票、拘票，並在桃園楊梅區金山街查獲李嫌。

警詢、偵查時，李矢口否認犯行，且說法一再改變，更稱：「我是要讓別人誤以為我有在這上班，隨後就走逃生梯去2樓等人」、「是要讓別人誤以為我沒有離開社區，到了社區8樓就下樓，再返回停車場繼續搬運貨物。」

吳姓富商指證歷歷說，當發現李嫌進入屋內，對方一度想逃跑，因此才會發生肢體衝突，慘被毆打；呂女則表示，當天並未委託李男去協助工作事宜，且李男得知平常她的門禁卡都在哪兒，張姓保全回憶說，案發前1個月李男就頻繁進出社區。

檢方根據監視器畫面、扣案物等證據，認定李犯行明確，依準強盜罪起訴，建請法院宣告沒收犯罪所得，如不能或不宜執行沒收時，依法宣告追徵其價格。

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