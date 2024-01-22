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大陸 大陸焦點 特派現場

住持迷上人妻直播主！「破戒開房」爽翻天　結果被偷拍下場超慘

▲▼主持連結人妻直播主。（圖／翻攝自微博）

▲釋照杰。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川一名寺廟住持此前被曝與人妻女主播發生性關係後被敲詐，涉案數百萬元（人民幣，下同），一度引起軒然大波。涉事住持其後被證實為四川省政協第十三屆委員會宗教界委員，兼蒲江縣石象寺住持釋照杰。日前，四川省政協十三屆常委會第五次會議宣布，撤銷釋照杰政協四川省第十三屆委員會委員資格。

四川省政協十三屆常委會第五次會議1月19日召開，會議宣布，因涉嫌違紀違法、行為不端等原因，政協四川省第十三屆委員會常務委員會第五次會議決定，撤銷李洪俊、釋照杰政協四川省第十三屆委員會委員資格。

據媒體此前報導，釋照杰此前因與女主播發生關係遭敲詐320萬（人民幣，下同），被暫停四川省成都市蒲江縣石象寺住持一職。

▲▼主持連結人妻直播主。（圖／翻攝自微博）

▲人妻直播主。（圖／翻攝自微博）

報導稱，2020年底，釋照杰在直播間選購紅木傢俱時與女主播蔡女相識。2021年2月和4月，釋照杰和蔡女先後在酒店內發生關係。期間，蔡女的丈夫發現兩人的不軌行為，得知釋照杰是僧人，遂偷拍了兩人發生關係的影片，並以此威脅釋照杰，要求支付320萬元。

2023年11月5日，該案一審在四川雅安市名山區法院開庭審理。公訴機關認為，夫婦倆敲詐勒索財物320萬元，其中119.9萬元屬犯罪既遂，200.1萬元因未實際交付屬犯罪未遂。目前，該案尚未宣判。

公開資料顯示，釋照杰曾任四川省佛教協會副會長、成都蒲江縣佛教協會會長等職。

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