男大生右手無力　檢查驚見「子彈卡大腦4天」！醫：差點就癱瘓

▲腦袋卡子彈4天的法西奧幸運生還。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

以為被石頭打到，竟是子彈卡在大腦內。巴西去年底發生離奇槍擊案，21歲男大生法西奧（Meteus Facio）在里約熱內盧準備跨年時，突然感覺頭頂被石頭砸到，並在成功止血後繼續狂歡，未料他4天後因右手無力、肌肉痙攣就醫，才驚覺腦袋裡卡了顆子彈。

據《鏡報》報導，法西奧當時與友人們到沙灘準備參加跨年派對，卻突然「聽到」腦袋裡傳出爆炸聲，接著鮮血就從頭頂不斷流出。法西奧在其中一名醫師朋友的幫助下成功止血，並在沖澡洗去血跡後繼續參加派對。

但法西奧4天後在一場小睡醒來時，感到右手臂「重重笨笨」的，無力又不太照他想法運作，甚至會自主移動，趕緊到醫院檢查，未料掃描結果讓他無比驚訝，醫師則直呼他幸運。

神經外科醫師指出，子彈已經穿透法西奧的部分大腦，這也是他手臂不自主移動的原因，且子彈只要再偏差幾公釐，法醫奧就會出現手臂甚至一側身體癱瘓的嚴重結果。

法西奧經過手術取出子彈及近1個月休養後，目前已幾乎康復。警方則在分析9mm口徑子彈並調查是誰向他開槍。法醫奧的母親露西雅娜（Luciana Facio）除震驚攻讀醫科的兒子頭部中彈，也慶幸孩子中彈4天仍能沒後遺症的活下來。

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