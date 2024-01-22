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李珍妮孤戀王姓富商　再爆牽扯「帝寶單親爸」

李珍妮跟名媛起糾紛，遭前閨密爆料和住在帝寶的單親爸有了新關係。（年代提供）

▲李珍妮跟名媛起糾紛，遭前閨密爆料和住在帝寶的單親爸有了新關係。

圖文／鏡週刊

李珍妮捲入和地產名媛王子苓、前主播李雅楹的互罵風波，名媛互鬥刀刀見血；且李珍妮遭前閨密爆料，除了孤戀80歲的王姓富商外，又跟另一位單親爸爸在帝寶裡生活，讓單親爸在國外的子女相當擔心，甚至打算返台敲醒老爸。

  因飯局遲到，李珍妮坐在角落鬧脾氣，還被其他人諷「打扮得像耶誕樹」。（讀者提供）

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  ▲ 因飯局遲到，李珍妮坐在角落鬧脾氣，還被其他人諷「打扮得像耶誕樹」。

帝寶名媛李珍妮日前在聚餐時因批評王子苓、李雅楹是「做雞的」，遭兩女提告加重誹謗，後續牽扯出李珍妮其實是孤戀80的王姓富商，「自以為是人家女朋友。」最新劇情則來到，李珍妮遭前閨密爆猛料，其實她早已在帝寶內另結新關係。

花瓣澡花邊　引發憂慮

據悉，李珍妮的新友人是位喪妻的高齡單親爸，同時也跟她一樣住在帝寶內，身家不菲；李珍妮還跟醫美醫師聊到自己的新朋友，頗為沉浸在其中，且信心滿滿。但因李珍妮過去在媒體版面上的形象，總是跟「錢與男人」有關，單親富商在國外的子女，聽到消息都非常擔心，甚至還打算飛回台灣，希望能夠讓爸爸清醒。

李珍妮以住在帝寶裡及和富商的戀情而聞名。

▲李珍妮以住在帝寶裡及和富商的戀情而聞名。

此外的支線劇情還有，根據李雅楹所稱，李珍妮也和王姓富商「有一些很親密的關係」。前閨密爆料，王姓富商曾經在飯局上炫耀，遭李珍妮帶回帝寶「洗玫瑰花瓣澡」。

李珍妮因在飯局上罵人「做雞的」，引來王子苓（右）、李雅楹（左）上法院開告。（翻攝自Chanel Linda臉書）

▲李珍妮因在飯局上罵人「做雞的」，引來王子苓（右）、李雅楹（左）上法院開告。

本刊去電查證，李珍妮相當憤怒地說：「那是王子苓瞎掰的。」「王姓富商是王子苓一直在追求的人，王姓富商也去她（王子苓）家接她吃飯呀。」至於是否在帝寶另結新歡？李珍妮則說：「我已經不住在那裡了！」接著就掛掉電話。

情史多富商　自信單純

李珍妮曾經和富商吳春台、宣明智、陳友亮等人交往，如今再爆新戀情，但她的感情史總走向戲劇性結束。她跟吳春台生下女兒後，因覺得男方小氣，不想託付終身，還引發跟宣明智的認女風波。名字老跟富商連在一起，李珍妮卻曾受訪稱：「我不但不需要靠男人，我還都靠自己，8年來我沒有從一個男人身上得到一塊錢。」

雖已是熟女，但李珍妮還是保持青春少女的行為和穿著。

▲雖已是熟女，但李珍妮還是保持青春少女的行為和穿著。

李珍妮對愛情有憧憬，也解釋身邊來往的都是科技業大老。「那些人的頭腦，不是一般人的頭腦。我為什麼能認識他們，那是因為他們沒看過比我更單純的人。」李珍妮認為若男生願意給她錢或投資她的公司、買禮物送她，「這是出自人家心甘情願，並不是我去騙他們。

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