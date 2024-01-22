3縣市大雨！今寒流「全台有雨」越晚越冷　明急凍3天探5℃↓

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

北北基大雨特報，11縣市低溫特報！氣象專家吳德榮提醒， 今日「緩進式寒潮（流）」持續南下，越晚越寒冷，周二至周四晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度以下。

►低溫特報：

[廣告]請繼續往下閱讀...

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署清晨發布「大雨特報」，東北風影響，今日基隆北海岸、新北（汐止區）及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

▼今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

氣象署說，今天寒流影響，各地天氣非常寒冷，清晨台中以北及東北部低溫約12、13度，其他地區低溫約14至17度，北部及東北部整天濕冷，白天氣溫持續下降，預估北部局部地區中午起氣溫將會降至10度左右，其他地區氣溫白天仍有升溫現象，中部及花東高溫大約17至22度，高屏地區約23、24度，各地都是越晚越冷。

氣象署指出，降雨方面，華南雲雨區東移，預測今日下半天起降雨有更明顯且範圍擴大的趨勢，北部及東北部降雨持續，尤其在基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，中南部、花東及澎、金、馬有局部短暫雨

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日「緩進式寒潮（流）」持續南下，氣溫繼續下降、越晚越寒冷，今晚將觸及「寒流」定義（台北觀測站≦10度），沿海低溫則將降至7度；今下午起第2波水氣移入，降雨範圍逐漸擴大至中部以北及東半部。



吳德榮提醒，周二至周四晨寒流籠罩、勢力最強，各地氣溫降至最低，部分平地最低氣溫約可降至5度以下；周二中部以北及東半部有局部雨，天氣極濕冷；周三東半部有局部雨，天氣漸轉極乾冷；周四白天起至周日寒流漸減弱、氣溫逐日回升，大台北多雲，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。



吳德榮提到，今日下午起至周二北部「雪線」高度逐漸下降至1000米左右，中部「雪線」則在2000米左右，故中部以北高山（太平、拉拉、合歡⋯⋯）降雪機率高；七星、大屯山（1079米）也有降雪的機率，陽明山公園（607米）則海拔不夠高，固態降水（雨夾雪、冰霰、霧淞）或許可以期待？值得觀察。