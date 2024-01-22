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贏在起跑點！農曆這3天出生「男生是財神」　女生富貴又長壽

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲農曆初一、十五、八日這3天出生的人被認為擁有非凡的命運。（圖／記者李佳蓉攝）

記者閔文昱／綜合報導

命理界認為，從農曆生日就可以看出一個人的命運，有些人生來就自帶偏財運，有些人就是天生好命，一輩子都是富貴人生，錦衣玉食，甚至還會越老越有錢。對此，命理專欄《搜狐網》指出，在農曆這3天出生的人相當好運，其中男生被稱為「財神」，女生則被認為「高貴、富有、長壽」，而共通點就是擁有非凡的命運和繁榮的未來。

一、農曆初一出生的男生

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《搜狐網》表示，農曆初一出生的男生被認為是「財神」，會為家庭帶來祝福和財富，因為這些人通常機智聰明，具有出色的商業頭腦和敏銳的洞察力，有能力利用商機並在商業領域取得成功，無論是創業還是投資，都可以賺取可觀的財富。同時，他們也擁有良好的理財能力，能夠在事業上取得更好的成績，成為家庭的經濟支柱。

二、農曆十五出生的女生

《搜狐網》指出，農曆正月十五是傳統的元宵節，被認為是充滿歡樂和祝福的日子。這一天出生的女孩通常被認為有更高的希望和期望，往往具有優雅高貴的氣質，被認為是家族的驕傲和代表，也因此通常接受良好的教育並取得優異的學業成績，能夠輕鬆應對社交場合並建立良好的人際關係，「她們的品味非常優雅，喜歡追求高品質的生活」。

三、農曆八日出生的人

《搜狐網》說明，農曆初八稱為「法」，被認為是一個非常吉祥的日子，象徵著繁榮和發展，這天出生的孩子通常事業有成，生活幸福，他們往往有堅強的意志力和勇氣，能夠面對各種挑戰和困難，同時富有創造力和冒險精神，願意嘗試新事物，能夠抓住機會並取得成功，「無論是在事業上或生活中，他們都能實現自己的目標並享受豐厚的回報。」

《搜狐網》也強調，雖然這三天出生被認為是非常吉祥的，但最終的命運仍然需要個人的努力和奮鬥，決定命運的因素還包括性格、能力和承諾，不管出生在什麼時候，只要有堅定的信念和積極的態度，就能創造自己的幸福和成功。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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