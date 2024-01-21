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社會 社會焦點 保障人權

負氣離家10年...台中男淪落睡街頭　母奔警所相擁淚問：怎不回家

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名胡男（左）跟家人吵架負氣離家，10多年後母子在派出所內團圓，激動相擁。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名51歲胡男原本住在大肚區，自10多年前負氣離家，近日被發現呆坐在路邊，員警到場關心，從他手機通訊錄中轉而找到家屬。胡男母親得知後衝到派出所，兩人對視後相擁而泣，一瞬間也早忘了為何而吵，老母親淚問兒子：「為什麼不回家？媽媽很想你」一家在過年前團圓，場面令人動容。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警方在西屯區大墩十八街找到人，他卻始終沉默不語。（圖／記者許權毅翻攝）

第六警分局市政所16日接獲民眾報案，指出一名男子在大墩十八街疑似走失，警方到場後，發現男子呆坐在路邊椅子，員警關心詢問情況，男子也不發一語。經警方研判，男子應是在街頭迷失，趕緊將人帶回派出所查詢，並且給予食物。

警方利用男子手機裡通訊錄找人，發現並沒有家屬，唯獨有幾名朋友，經過來回轉達、比對警政系統，最終才確定該男是51歲胡男，並且聯絡上胡男母親、哥哥。

據了解，胡男是在10多年前跟家人發生爭執，負氣離家，沒想到一離就是10多年，結果多年前又中風，失去經濟能力，平時露宿在公園或街頭，生活困苦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲一家人在過年前團圓，一起返回大肚區家中。（圖／記者許權毅翻攝）

胡男母親一聽到找到兒子，立刻從大肚區奔赴位在西屯區的市政派出所，母子倆一見面情緒瞬間湧上，又悲又喜相擁在一塊，老母親緊緊將兒子擁在懷裡說：「你怎麼不回家！沒事就好，媽媽很想你。」讓在場人員無不動容。

分局長陳松寅表示，113年加強重要節日安全維護工作期間，警方會持續辦理為民服務工作，秉持民眾的小事就是警察的大事的精神，持續協助民眾與家人團聚，安心過好年。

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