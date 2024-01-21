學測國文「中間偏易」　高中教師：預估五標跟去年一樣

▲高中國文科教師提供試題評析。（圖／全中教提供）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學學測今（21日）舉行第二天考試，今天下午第一節考「國語文綜合能力測驗」（簡稱「國綜」）。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）提供及時試題評論，國文科解題老師指出，整體而言中間偏易，閱讀材料範圍廣闊，如翻譯文學、科普文章、電影迷因、女書歷史都入題，「周處除三害」的傳說和現代電影輝映，顯見「古典是永遠的現代」，預估五標與去年相當。

全中教國文科試題評論教師團隊包括，國立彰化高中老師許家瑞、基隆女中老師洪菁穗、台北市內湖高中老師毛懷安、張翼鵬、國立新豐高中老師張瑀琳、中山女中老師黃琪。

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國文科解題老師指出，今年國綜混合題型，有別於前兩年的兩大題，命題以一個題組呈現「回憶」與「記憶」的關聯為主題，並以逐步呈現引文及命題的方式分階段出題，讓考生能聚焦作答。

解題老師舉例，像是第6至8題，以湖南江永地區發現的菱形文字女書為題材，探討如何運用特殊字體傳遞情感，以哭嫁為主題引導學生思考女性在父系社會中的狀態，題材新穎。第13至15以「周處除三害」為題材，結合現代電影，讓古今周處的形象產生對照，也讓考生能夠思考古典傳說的現代意義。第21題和22題，對讀古今司法判決；28題涉及古今製造火藥的方法與規範。





▲電影《周處除三害》入題。（圖／大考中心提供）