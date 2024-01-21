出軌被抓包！印度男「溺死新婚妻」偽裝意外　泳客拍下關鍵畫面

▲ 涉嫌殺妻的卡提雅在高級酒店擔任經理。（圖／翻攝自LinkedIn）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度果阿邦發生一起悲劇，一名男子出軌被新婚一年的老婆發現，竟強行將她溺死，再偽裝成單純的溺水事故，未料其他泳客拍下他重回案發現場的畫面，才拆穿他的謊言。

根據NDTV，29歲男子卡提雅（Gaurav Katiyar）因涉嫌殺害妻子甘瓦爾（Diksha Gangwar）被捕，還企圖將甘瓦爾的死偽裝成單純的意外，聲稱妻子在他離開時在海中溺斃。

卡提雅擔任南果阿縣（South Goa）萬豪國際（Marriott International）旗下一家豪華酒店經理，約1年前和甘瓦爾結婚，但兩人關係緊張。

警方消息人士指出，甘瓦爾得知卡提雅在外有染，令卡提雅對妻子萌生殺意，19日下午假意帶她到拉瑪角海灘（Cabo de Rama Beach）散步，強行將她溺斃。附近泳客注意到兩人下水後僅卡提雅一人回到岸上，甘瓦爾不見蹤影，因而起疑通報警方。

卡提雅向警方供稱，甘瓦爾是在他離開現場時意外溺斃。但一名泳客拍下他犯案後重回海灘下水的畫面，顯然是為了確認甘瓦爾是否已經死亡，且甘瓦爾身上發現掙扎抵抗留下的傷痕，警方已逮捕卡提雅並深入調查。