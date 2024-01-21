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春節長照服務不打烊　桃園衛生局：提前撥打1966預約

▲春節長照服務不打烊

▲農曆春節，桃園長照服務不打烊。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局表示，農曆春節即將到來，若市民朋友有長照服務相關諮詢的需求，農曆小年夜至年初五(2月8日至 2月 14日 )期間長照1966專線採預約方式，請趕緊拿起手機或市話撥打1966長照服 務專線進行預約 ，於1月 26日前週一至週五上班時間 ，將有專人說明並協助預約申請長照 等級到府評估。

衛生局表示，春節7天連續假期間，桃園市有260家長照單位持續提供居家照顧服務、專業服務、交通接送服務、喘息服務及餐飲等服務，家中若有使用長照服務者，請記得先向服務單位( A個案管理師)提出申請，以利服務單位安排春節照護人力。

此外，對於聘有外籍家庭看護工的被照顧者，經長期照顧管理中心評估長照需求等級為2至8級者，如果聘請的外籍看護工因春節休假無法協助照顧，也可以申請喘息服務。

衛生局局長劉宜廉表示，春節是親友團聚的時刻，也是照顧者負擔加重的時刻，希望市民能善用政府提供的長照服務資源。長照2.0可以有效減輕照顧負擔，讓照顧者與被照顧者都能享受溫馨的團圓時刻。相關春節期間長照服務提供單位 等訊息，請至桃園市政府衛生局長期照護網站 https://care.tycg.gov.tw/查詢。

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