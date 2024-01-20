高速公路追撞！轎車遭2大車夾殺「扁到剩30公分」　日本老夫婦慘死

▲ 轎車被壓扁到只剩30公分。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本兵庫縣神戶市19日發生一起驚悚車禍，高速公路上一輛大卡車撞上前方小轎車，引發4車追撞，而小轎車在後方大卡車和前方油罐車之間被擠成「夾心餅乾」，壓扁到僅剩30公分，車上一對7旬老夫婦不幸身亡。

マジで今後一生軽自動車には乗らない。こんな薄さ30cmのぺちゃんこになるなんて絶対に嫌だ…



＞【速報】渋滞中の車列にトラック突っ込む 軽乗用車が大破し男女2人死亡 厚さ約30センチまで押しつぶされる トラック運転手を逮捕 4台の多重事故 阪神高速湾岸線 pic.twitter.com/KmllDmRDUF — お侍さん (@ZanEngineer) January 19, 2024

綜合MBS、讀賣電視台等日媒，事發於阪神高速4號灣岸線的深江浜交流道附近，警方19日上午約11時10分接獲報案，一輛大卡車從後方撞上一輛因塞車停在超車道的K-Car微型車（輕型車），導致4車追撞，前後依序為貨櫃車、油罐車、輕型車和大卡車。

輕型車被夾在油罐車和大卡車之間，車身被擠壓至僅剩30公分，車上是一對住在大阪府和泉市的老夫婦，分別為開車的76歲男性及副駕駛座的73歲女性，受困3小時後被救出，但當場宣告死亡，被追撞的40多性男性油罐車駕駛也受到輕傷。

大卡車駕駛是來自高知縣高知市的49歲男子切幡伴宏，聲稱當時「車上有東西掉到地板上，所以看了一眼」、「沒有看前方」才會釀禍，被依過失駕駛致死罪嫌逮捕，警方仍在調查詳細事故原因。