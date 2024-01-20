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人夫心碎！岳母酸他鄉下人　結婚13年「娘家還是愛老婆前夫」

結婚13年娘家仍不愛　岳母臭他鄉下人　還想撮合老婆與前女婿復合

▲ 男子無意間聽到娘家想讓妻子與前夫再續前緣。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

女婿總是舊的好？國外一名網友最近與妻子到娘家長住，未料岳父母竟邀請老婆的前夫兼初戀來拜訪，而前任不只每天上門對妻子獻殷勤，還深受岳父母一家喜愛，岳母與大舅子甚至私下討論讓妻子再續前緣，讓他大受打擊。

原Po在網路論壇Reddit發文求救，表示自己與妻子結婚13年，最近即將迎來2人第1個孩子，怎知最近按慣例到岳父母家長住時，竟被妻子初戀情人兼前夫艾倫（Alan）攪局，事情發展更讓他越來越心寒。

他雖對艾倫被邀請到娘家及其身分感到驚訝，但仍試圖與對方友好相處，怎知對方不願搭理他，還不斷向妻子開玩笑與談論過去，更讓他越來越無法忍受的，除了艾倫天天過來串門，岳父母等人還是艾倫的狂粉，對待前女婿比他這名現任女婿更好。

原Po透露，有次他無意間聽到岳母和大舅子對話，兩人除拿他與艾倫的成就對比外，岳母還稱讚艾倫是個聰明人、如果艾倫是女婿就好了；姊夫甚至表態可以讓妹妹再續前緣，讓岳母聽了笑說，「這樣就能每年去歐洲旅行了，不用和農夫一起去鄉下」。

這讓原Po心寒表示，自己雖然住在農場，但妻子非常享受寧靜的生活，「看到他們嘗試讓艾倫融入家庭、把我當成用過就丟的男人，真的是太可怕了」。他在最後強調，不想毀掉妻子每年只能見到家人幾個月的機會，也不願讓孕妻因此感到壓力，只是這一切實在令他太不舒服了。

對此，網友建議以後不要再和妻子到娘家，因為這個家庭完全不尊重人；另有不少網友認為原Po應該找機會和妻子深談，告訴她真相，讓對方處理這件屬於她的家務事。

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