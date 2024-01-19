86歲爺爺把房子過戶給金孫　慘遭兒子、媳婦「趕出家門」

▲老翁被趕出家門以後，跟妻子一起住在招待所。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海一名86歲老翁把名下唯一的房產過戶給孫子，沒想到竟然被兒子、媳婦趕出了家門，現在只能跟妻子一起住在國營的招待所裡，每天以淚洗面。

根據新民網報導，老翁在高校辛苦工作了一輩子，校方在90年代配了一套位於浦東新區的房子給他，才好不容易有自己的家。

幾年前，老翁因為中風住院動了手術，身體狀況急轉直下，兒子與媳婦開始一直勸他，將名下的房產提早過戶給孫子，以免有不測時才來辦理，會非常麻煩。

雖然妻子多次提醒他要注意風險，但老翁還是被兒子、媳婦說服，瞞著妻子牽了字，「我當時想，反正這房子也是要留給兒子和孫子的，他們肯定不會對不起我的。」

出院之後，老翁因為體力不佳，沒辦法爬樓梯，於是在兒子、媳婦的建議下，將房子租給了別人，並用租金在外面租了一個位於一樓的住所，跟妻子搬了過去。

不料，搬出去之後，兒子就突然告知，要把房子賣了，拿到錢之後買一棟別墅。老翁一聽就傻住了，他們就剩下這套房子了，賣了要去哪裡住，於是苦苦懇求兒子別賣房，但兒子卻無動於衷，甚至對他們惡言相向。

後來，兒子自己找到了租客，要求停止租約，租客也感覺到不對勁，搬走之後馬上請老翁搬過來，老翁於是跟妻子趕快搬了回去。但才住沒幾天，有一日兩人出門回來之後，竟開不了門，赫然發現門鎖已經被換掉了。

老翁表示，他們兩個老人被關在門外，那天晚上很冷，只能坐在樓梯間的地上無處可去。

更過分的是，兒子與媳婦竟然還拿著房產證站在家門口大喊，「你們的孫子說房子是他的，你們無權居住。」老翁被兒子與媳婦氣得癱倒在地上，被送往醫院搶救，幸好後來沒有大礙，在警察的協助下於派出所睡了一晚。

老翁表示，自己一輩子教書育人，也算是一個高級知識分子，信奉「家醜不可外揚」，如今卻是家庭教育徹底失敗，親情全無，無奈下才找上媒體幫忙。

老翁也說，大概是自己過去對兒孫實在太過寵溺，才會落到這個下場，「兒子結婚的婚房、喜宴等都是我們一手操辦，寧願去借錢也要讓兒子風風光光；孫子出生後也是我們出錢請保姆，一手幫忙帶大，從來都是衣來伸手，飯來張口，沒想到他們一點點恩情都不念。」

目前兩人住在國營的招待所裡，正打算向兒子一家提告，「我這麼大年紀了，真不想跟兒子對簿公堂，更不想和孫子鬧翻臉，但現在實在沒辦法，可能真要為了生存權尋求法律途徑解決問題。」