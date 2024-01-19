中研院自研自製5位元超導量子電腦　本周起連線上網

▲中研院自研自製的5位元超導量子電腦，本周起連線上網。圖為陳啟東特聘研究員（圖左） 於量子電腦實驗室，研究團隊操作氦三氦四稀釋冷凍機。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

量子電腦具有超越目前超級電腦的運算潛力，全球先進國家皆已積極投入研發。中央研究院雖受限經費與諸多瓶頸，但仍在去年10月，成功打造由台灣自研自製的5位元超導量子電腦，本周起將以網路連線方式提供給計畫合作者使用。

中研院在去年中突破量子晶片製程、控制及量測上的諸多瓶頸，在去年10月成功打造由台灣自研自製的5位元超導量子電腦。中研院物理所暨應用科學研究中心特聘研究員陳啟東表示，本計畫為國科會資助的量子科技專案計畫一部分，中研院超前國科會原核定計畫的研發進度，原本預計在今（113）年2月前完成3位元量子電腦，在去年年底就超前達成5位元，量子位元邏輯閘的保真度更達到99. 9%。

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儘管量子電腦科技雖不斷有新進展，但離一般民生或商務應用仍有一段距離。中研院表示，目前5位元超導量子電腦，除了提供給計畫合作者研究測試以外，也提供量子電腦做為極低溫CMOS以及參數放大器的開發平台，給其他研發單位使用。

中研院長廖俊智指出，相較於其他國家，中研院量子電腦團隊，能以較少的經費及時間，交出自研自製的成績單，相當不容易。而此計畫現階段的成功，印證科技研發特質，在一段時間耐心的解決基礎問題之後，才會有下一步的應用突破。期許中研院的一小步，能帶動台灣量子研究與相關產業發展，吸引更多國內外人才共襄盛舉，為台灣在量子科技領域爭取先機。