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發現「新細胞分裂方式」有望改寫教科書　中研院年輕學者獲獎

▲中研院院長廖俊智與得獎者合影。（圖／中研院提供）

▲中研院院長廖俊智與得獎者合影。（圖／中研院提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央研究院今公布2023年「年輕學者研究成果獎」，共有7人獲獎。「生命科學組」得獎者、中研院細胞與個體生物學研究所副研究員陳振輝，以自行研發的活體螢光標定技術結合跨領域數學模型推導，發現第三種細胞分裂方式，被審查委員譽為「可成為教科書教材的創新發現」。

中研院長廖俊智今揭曉2023年「年輕學者研究成果獎」，得獎者包括台科大電機工程系教授方劭云、中研院天文及天文物理研究所副研究員林明楷、陽明交大資訊工程學系副教授邱維辰、中研院分子生物研究所副研究員夏國強、中研院細胞與個體生物學研究所副研究員陳振輝、中研院歷史語言研究所副研究員林圭偵、 中央研究院法律學研究所研究員林建志等7人。

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▲▼廖俊智院長頒獎予細生所陳振輝副研究員。（圖／中研院提供）

▲陳振輝（右）發現第三種細胞分裂方式，可望改寫教科書。（圖／中研院提供）

陳振輝以自行研發的活體螢光標定技術結合跨領域數學模型推導，發現第三種分裂方式：體細胞可在沒有 DNA 合成下進行分裂。審查委員指出，生物學長久以來的定論是細胞分裂只有減數分裂和有絲分裂兩種，陳振輝研究發現第三種分裂方式，「此乃可成為教科書教材的創新發現」。

陳振輝領獎時感謝家人和研究團隊，在各個層面上給他全力支持，還說自己非常幸運，可以在有限的人生裡，盡己所能、專注在自己覺得有趣的研究主題。

中研院為激發年輕研究人員深入思考，從事創新性與前瞻性研究，成立「年輕學者研究成果獎」，今年總報名數高達94件，包括數理組39件（含跨領域3件）、生命組24件、人文組31件（含跨領域1件），各分組均經過預審、初審、複審程序，再送聯席審查委員會決議得獎名單。每位得獎者可獲頒獎金30萬元、研究獎助費30萬元及獎牌1面。

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