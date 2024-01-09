發射衛星經過領空也要國家警報？　陳建仁解答1危險：還是請民眾小心

▲中國發射衛星飛越台灣南部，國家警報響起，陳建仁、薛瑞元同時低頭看手機。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國防部9日下午三度發布防空警報，中國於下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空。立法院今召開臨時會，在場委員、官員也收到簡訊，國民黨立委林為洲質疑，射衛星也要國家級警報？陳表示，英文錯誤要馬上更正，這是火箭搭載著衛星，火箭可能會有東西掉下來砸到人，還是要發防空警報，而人造衛星英文是Satellite，但Satellite fly over這句話要小心，因為人造衛星本就繞來繞去，但這是投射行為。

立法院今召開高端疫苗採購專案報告，林為洲質詢時指出，剛剛陳建仁說發射飛彈？衛星也要警報嗎？陳建仁表示，剛剛警報是中國發射衛星，當然要警報，因為這也是一個火箭投射器，有經過本島。

林為洲質疑，這是快選舉了製造緊張嗎？之前飛彈飛過大氣層不屬於領空沒有發警報，現在衛星就發國家級警報？還說是飛彈，這是在嚇台灣人嗎？陳建仁表示，這是我的口誤，確實是有經過台灣上空，剛剛簡訊看到一半就上來了，是非常重要訊息。

林為洲質疑，是衛星經過南部上空，衛星會掉下來是不是？陳建仁回應，推動火箭的每一節都可能會落到地上，所以要提高警覺。

林為洲批評，這個容易令人誤解，而且英文還寫missile（飛彈）、不是Satellite，選前四天你們在介選，用國家機器介選、奧步？陳建仁解釋，英文錯誤要馬上更正，發射衛星有很多路線，為何要經過台灣上空？這是火箭搭載著衛星，火箭會有東西掉下來砸到人，還是要發防空警報，必須讓民眾知道。

陳建仁表示，人造衛星英文是Satellite，但Satellite fly over這句話要小心，因為人造衛星本來就繞來繞去，但這是投射行為，為何要選擇這個路徑、經過台灣南部？一般發射衛星不會經過台灣南部上空，這部分要問中國。

