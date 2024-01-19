狗狗太安靜主人驚覺不對勁　X光一照「50多條髮帶」塞肚

▲一隻2歲的巴哥犬「哈姆」把50多條髮帶吃下肚。（翻攝自臉書Newton Clarke Veterinary Surgeons）

圖文／鏡週刊

寵物誤食異物要當心！一名英國飼主日前發現平活潑好動的愛犬突然變安靜，因而帶狗狗去獸醫院檢查，怎料獸醫照X光後，發現狗狗腹部裡有奇怪東西，取出後發現竟有超過50條髮帶，所幸手術後狗狗已恢復健康。

根據《紐約郵報》 報導，一名50多歲的女飼主諾斯伍德（Victoria Northwood）養了一隻2歲的巴哥犬「哈姆」（Ham），上個月她發現哈姆突然不像往常一樣對著窗外的路人吠叫，也不那麼搗蛋，擔心之下便帶愛犬去獸醫院檢查。

▲獸醫從X光發現哈姆腹部裡有奇怪東西。（翻攝自臉書Newton Clarke Veterinary Surgeons）

獸醫從X光發現哈姆腹部裡有奇怪東西，手術取出了50多條髮帶，重量約200公克，讓飼主相當震驚。

▲獸醫替「哈姆」動手術，取出50多條髮帶。（翻攝自臉書Newton Clarke Veterinary Surgeons）

飼主表示知道哈姆會嚼髮帶，甚至會吞下去，因為看過髮帶從糞便一起被排出。所幸哈姆在手術後恢復健康，飼主也表示以後會多加警惕，希望愛犬不要再吃下髮帶。

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