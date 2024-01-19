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大陸 大陸焦點 特派現場

陸去年汽車出口量491萬輛　首次躍居全球第一

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

▲大陸汽車出口量近年持續上升。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸工信部19日表示，大陸2023年的汽車出口量達到491萬輛，年增57.9%，首次躍居全球第一。

大陸工信部相關負責人提到，2023年，大陸汽車產銷雙雙突破3000萬輛，產銷分別同比增長11.6%和12%，創歷史新高，連續15年保持全球第一。同時，汽車出口達到491萬輛，同比增長57.9%，首次躍居全球第一。

工信部副部長辛國斌指出，年初他們與產業機構、研究機構，以及產業協會進行了調研，認為2024年大陸汽車產業產銷能夠實現穩定增長，新能源汽車也將繼續保持良好發展態勢。

辛國斌指出，中汽協目前給出的總量規模，預計2024年可以達到3100萬輛，同比小幅增長3%左右。新能源汽車產銷也將達到1150萬輛左右的規模，增長大概在20%左右。

▲▼山東威海新能源車製造工廠。（圖／CFP）

辛國斌說，下一步，他們將認真落實中央經濟工作會議和全國新型工業化推進大會工作部署，會同相關部門進一步加強宏觀指導，加強行業管理，推動汽車產業高質量發展。

辛國斌強調，首先，要落實落細車購稅減免等優惠政策，開展好公共領域車輛全面電動化試點和新能源汽車下鄉活動，積極擴大新能源汽車消費，保持產業穩定運行；二是要支持企業開展聯合創新，加大車用晶片、全固態電池、高級別自動駕駛等技術攻關，進一步提升產品市場競爭力。

辛國斌還說，三是組織開展智能網聯汽車准入和「車路雲一體化」應用試點，加快路側感知、網聯雲控等基礎設施建設，進一步完善車端、路端、網端標準體系，進一步推動智能網聯汽車商業化應用；四是進一步強化產業發展統籌佈局，防範化解產能過剩風險，維護公平競爭市場秩序。

辛國斌還說，汽車產業是一個國際化產業，在今年的發展過程中，他們還將繼續推動國際化發展，倡導協同創新、全球化發展，推動消除各種形式的貿易保護政策，為產業發展創造良好的國際國內環境。

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

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