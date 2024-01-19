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衛生紙、養蔘飲買1送1！各大通路「激省優惠」懶人包　哈根達斯也下殺

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大通路最新優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

省荷包時間又到了！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，不僅有民生用品、零食餅乾等等買1送1，超商更祭出哈根達斯雪糕、迷你杯任選下殺買3送2、買6送4好康，把握機會衝囤，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福 
◎得意的一天國民優質調理油2L
優惠：378元買1送1 
期限：即起～2月15日

◎萬歲牌（綜合果／米果綜合果系列）
優惠：198元買1送1 
期限：即起～2月15日

愛買
◎高露潔抗敏感牙膏120g
優惠：168元買1送1，平均每支84元
期限：即起～2月15日

◎Dan-D Pak開心果（胡椒鹽烤／香辣青檸）160g／桶
優惠：178元買1送1，平均每顆89.5元
期限：即起～2月15日

好市多 
◎金博家麻辣鴨血／每包692g3包入
優惠：原價349元，特價279元，現省70元 
期限：即起～1月21日

◎科克蘭美國頂級無骨牛小排火鍋片
優惠：原價1899元／kg，特價1609元／kg，現省290元
期限：即起～1月21日

▲▼全聯賣場，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推出指定品項買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）

大潤發
◎白蘭氏養蔘飲7入禮盒
優惠：599元買1送1，平均每件300元
期限：即起～2月1日

◎台灣茶人100%茶系列（100公克／袋）
優惠：298元買1送1，平均每件149元
期限：即起～2月1日

全聯
◎舒潔棉柔舒適抽取式衛生紙新春限定版90抽x10包／串
優惠：234元買1送1，平均每串117元
期限：即起～2月1日

◎德國dalli超濃縮洗碗精1000ml／瓶
優惠：199元買1送1，平均每瓶99.5元
期限：即起～2月1日

美廉社
◎UCC職人濾掛式咖啡（柔和果香／法式深焙／典藏風味）12包
優惠：235元／盒，任選2盒185元
期限：即起～1月23日

◎味丹味味A排骨雞碗麵90g
優惠：每碗23元，2碗特價41元
期限：即起～1月23日

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲7-11、全家皆有哈根達斯限時優惠。（圖／業者提供，下同）

7-11
◎OPEN POINT行動隨時取限定「數位送禮新選擇 送一杯咖啡就選CITY CAFE」
優惠：CITY CAFE大杯美式4杯135元、CITY CAFE大杯拿鐵4杯168元、CITY PRIMA中杯精品美式4杯240元、CITY PRIMA中杯精品拿鐵4杯270元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶4杯105元、CITY PEARL珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶4杯180元，活動期間自己若轉贈以上咖啡優惠給其他會員，自己還能再享大杯卡布奇諾買1送1
期限：即起～1月31日

◎哈根達斯
優惠：哈根達斯迷你杯／雪糕全系列任選買3送2、買6送4；品脫+迷你杯合購價299元
期限：即起～2月20日

全家
◎指定甜點、隨手包半價吃 
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包可享半價優惠
期限：即起～1月23日

◎哈根達斯
優惠：129元同價位迷你杯、雪糕買3送2，口味任選。（優惠口味有草莓迷你杯、夏威夷果仁迷你杯、香草迷你杯冰淇淋、抹茶迷你杯、巧克力迷你杯、淇淋巧酥迷你杯、芒果迷你杯、香草焦糖脆杏仁雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、草莓雪糕、抹茶杏仁粒雪糕、雙重巧克力甘納許馬卡龍迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍迷你杯、柚香檸檬馬卡龍迷你杯、花生醬雪糕、開心果迷你杯、栗子塔迷你杯、夏威夷脆果仁雪糕、芒果覆盆子雪糕、巧克力草莓巧脆雪糕及草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕。）
期限：即起～2月20日

▲▼萊爾富咖啡。（圖／業者提供）

▲萊爾富推咖啡多杯組合優惠。

萊爾富
◎咖啡多杯數組合優惠（門市與Hi-Life VIP APP整買零取皆有）
優惠：Hi Café大杯美式買20送20、Hi Café大杯拿鐵買20送15
期限：即起～1月30日

OK mart
 ◎阿華田聯名系列優惠
優惠：阿華田摩卡拿鐵／經典阿華田享單杯7折
期限：即起～1月31日

◎迎春納福來OK主題活動
優惠：指定零食／飲料商品享第2件6折起
期限：即起～1月28日

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