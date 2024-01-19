台大文學獎創先例！首次開放使用AI軟體創作參賽

▲面對AI風潮，台大文學獎首次開放使用AI軟體創作者可以參賽。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

生成式AI（人工智慧）引爆全球AI風潮。邁入第26屆台大文學獎，也首次開放使用AI軟體創作，今年首度試辦「故事接龍組、文學對話組」兩個組別，參賽者可使用自動生成文字的AI軟體共同創作，每則2000至2500字，包含2到5次對話，參賽者撰寫部分至少200字，可增刪AI所生成的內容。以問題的創意性，以及問答結果的整體效果為評分重點，擇優給予獎勵，但入選作品不會收入本屆得獎文集。

ChatGPT帶動生成式AI風潮，因應時代趨勢並鼓勵學生跨域學習，台大文學院日前公告，112學年下學期特別開設3門選修課程，其中1門為電機工程學系教授開設「生成式人工智慧導論」，鼓勵學生嘗試新的可能。

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邁入第26屆台大文學獎，預計2月1日起正式開放台大在學生報名，今年除了小說組、散文組、新詩組、劇本組等4個競賽項目外，首度試辦「故事接龍組、文學對話組」，參賽者可以使用ChatGPT等自動生成文字的AI軟體共同創作。

主辦單位、台大文學院表示，首度試辦「故事接龍組、文學對話組」，參賽者可以使用自動生成文字的AI軟體共同創作，每則2000至2500字，繳交作品時要註明所使用的軟體、版本，包含2至5次的對話截圖，參賽者撰寫部分至少要200字，可增刪AI所生成內容。將以問題創意性，以及問答結果的整體效果為評分重點，擇優給予獎勵。

以故事接龍組部分為例，參賽者與AI軟體以多回合問答，並訂出題目，共同完成一個故事。在文學對話組部分，評分則針對文學相關主題問答討論，第1次提問題目中須包含「文學、詩、散文、小說、劇本」5個詞彙之一，例如：「散文可以虛構嗎？如何寫一首詩告白？」

▲邁入第26屆的台大文學獎，首次開放可使用AI軟體創作參賽。（圖／台大提供）