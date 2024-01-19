　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大文學獎創先例！首次開放使用AI軟體創作參賽

▲▼台大首創，文學獎首次開放使用AI軟體創作可以參賽。（圖／台大提供）

▲面對AI風潮，台大文學獎首次開放使用AI軟體創作者可以參賽。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

生成式AI（人工智慧）引爆全球AI風潮。邁入第26屆台大文學獎，也首次開放使用AI軟體創作，今年首度試辦「故事接龍組、文學對話組」兩個組別，參賽者可使用自動生成文字的AI軟體共同創作，每則2000至2500字，包含2到5次對話，參賽者撰寫部分至少200字，可增刪AI所生成的內容。以問題的創意性，以及問答結果的整體效果為評分重點，擇優給予獎勵，但入選作品不會收入本屆得獎文集。

ChatGPT帶動生成式AI風潮，因應時代趨勢並鼓勵學生跨域學習，台大文學院日前公告，112學年下學期特別開設3門選修課程，其中1門為電機工程學系教授開設「生成式人工智慧導論」，鼓勵學生嘗試新的可能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邁入第26屆台大文學獎，預計2月1日起正式開放台大在學生報名，今年除了小說組、散文組、新詩組、劇本組等4個競賽項目外，首度試辦「故事接龍組、文學對話組」，參賽者可以使用ChatGPT等自動生成文字的AI軟體共同創作。

主辦單位、台大文學院表示，首度試辦「故事接龍組、文學對話組」，參賽者可以使用自動生成文字的AI軟體共同創作，每則2000至2500字，繳交作品時要註明所使用的軟體、版本，包含2至5次的對話截圖，參賽者撰寫部分至少要200字，可增刪AI所生成內容。將以問題創意性，以及問答結果的整體效果為評分重點，擇優給予獎勵。

以故事接龍組部分為例，參賽者與AI軟體以多回合問答，並訂出題目，共同完成一個故事。在文學對話組部分，評分則針對文學相關主題問答討論，第1次提問題目中須包含「文學、詩、散文、小說、劇本」5個詞彙之一，例如：「散文可以虛構嗎？如何寫一首詩告白？」

▲▼台大首創，文學獎首次開放使用AI軟體創作可以參賽。（圖／台大提供）

▲邁入第26屆的台大文學獎，首次開放可使用AI軟體創作參賽。（圖／台大提供）

ET快訊
「6666」麥拉倫開拍！　0元起標
Joeman解套了！　台積電直衝625元：一張都沒賣
這波寒流「霸王級」？專家曝4字搖頭：但會冷很久
泫雅愛上15年好友龍俊亨「圈內都知情」　2個月前留熱戀證據
快訊／北韓宣稱測試「水下核武系統」
激戰父親友人12歲女兒！大學男分期25萬當聘金
台1線奪命車禍！　「25歲重機騎士慘死」車全爛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化抽檢116項農產品　5蔬果不合格！澳洲砂糖橘、大陸馬蹄丁下架

台積電上班「薪水是老公的2倍」　婆婆討紅包：1人8萬8！全場炸鍋

挑戰今年最強寒流！周日衝進台灣凍5天　急凍7度地區出爐

雲林才撲殺1.9萬隻肉雞！1Km旁肉鵝場也確診H5N1　感染源釐清中

這波寒流「霸王級」？專家曝4字搖頭：但冷的時間會很久

自費跨海來台義演！日本爺尋嘸住處　老闆霸氣開四人房親送早餐

華航素食餐「差別待遇」風波大逆轉　網紅被空姐打臉「急關社群」

520後續任交長？王國材：假設性問題留給新任總統

衛福部日本賑災專戶「今天最後一天」　4管道都能捐

一口氣領8個包裹！「不要積貨」驚呆她　店員崩潰：會拿不到

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

長青零食風行台灣70載！　盛香珍品牌再進化「打造業界之最」

彰化抽檢116項農產品　5蔬果不合格！澳洲砂糖橘、大陸馬蹄丁下架

台積電上班「薪水是老公的2倍」　婆婆討紅包：1人8萬8！全場炸鍋

挑戰今年最強寒流！周日衝進台灣凍5天　急凍7度地區出爐

雲林才撲殺1.9萬隻肉雞！1Km旁肉鵝場也確診H5N1　感染源釐清中

這波寒流「霸王級」？專家曝4字搖頭：但冷的時間會很久

自費跨海來台義演！日本爺尋嘸住處　老闆霸氣開四人房親送早餐

華航素食餐「差別待遇」風波大逆轉　網紅被空姐打臉「急關社群」

520後續任交長？王國材：假設性問題留給新任總統

衛福部日本賑災專戶「今天最後一天」　4管道都能捐

一口氣領8個包裹！「不要積貨」驚呆她　店員崩潰：會拿不到

國民黨認「南部輸太多」遭基層不滿　侯友宜：敗選原因是自己

屏東市透天供給大減3成　業者認「太貴」轉蓋大樓案

時力「備戰2026」不排除與他黨合作　王婉諭：但絕不為利益分贓結合

大台南總工會集結工會愛心物資　快遞職災弱勢勞工

彰化抽檢116項農產品　5蔬果不合格！澳洲砂糖橘、大陸馬蹄丁下架

台積電上班「薪水是老公的2倍」　婆婆討紅包：1人8萬8！全場炸鍋

美冬季風暴造成9州至少43死　周末將迎更猛烈暴風雪與冰暴

台積電評估高雄蓋第三座2奈米廠　陳其邁掛保證：水電供應沒問題！

潛在的寶藏！　官網點名柳賢振在內的5投手值得期待

過年住礁溪捷絲旅！專人帶路拜超靈求財廟、早餐吃到飽　每人1800起

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

生活熱門新聞

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

被違停擋路！他反嗆西施：賣肉還檳榔

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

「這波寒流將是入冬以來最冷」　氣象達人2重點示警

「科目三」舞蹈賽被罵翻！寧夏夜市道歉了

華航「素食餐」烏龍爆料延燒！空服員要求網紅道歉　員工集體喊告

聖結石要發錢了！符合1條件「最多給1千萬」

明起寒流凍全台「陰冷降破6℃」　大屯山降雪臨界點

流感、新冠雙夾擊　急診醫曝「6重症前兆」

全台冷爆！超強寒流2地「體感溫度1°C」時間曝

不是九份、淡水　新北「最強景點」是這！

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

嘉義大學「學生代表挪公款48萬」　學生會：堅持提告

「大寒」要來了！命理師點名「3星座」旺運20年

更多熱門

相關新聞

打破文理組界線　單一專業難滿足職涯需求

打破文理組界線　單一專業難滿足職涯需求

這個時代的人，早該打破文理或科系的界線，按照自己的天賦與興趣，多方向培養能力和素質。因為進入現實社會，你會發現自己接觸的事務是複雜且多層次的，需要的能力絕對不會侷限在一個方面。

台大文學院首開「生成式AI選修課」　從哲學角度切入人工智慧

台大文學院首開「生成式AI選修課」　從哲學角度切入人工智慧

應用AI寫自傳　「基本功」先做好

應用AI寫自傳　「基本功」先做好

AI畫作「太空歌劇院」申請版權　遭美駁回

AI畫作「太空歌劇院」申請版權　遭美駁回

學生使用數位平台表現佳　教長：113年完成100%數位教學培訓

學生使用數位平台表現佳　教長：113年完成100%數位教學培訓

關鍵字：

台大文學獎AI軟體生成式AIAI創作

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

工程師偷吃極品人妻！被抓包緊急離職

泫雅、龍俊亨疑似認愛！IG曬牽手照

蕾菈持麻「1個月沒工作」　酷炫揭曉公司慘賠金額

被違停擋路！他反嗆西施：賣肉還檳榔

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

泫雅分手1年爆新歡「公司確認整晚回應了」

單親爸猝死　2歲兒蜷曲在旁活活餓死

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面