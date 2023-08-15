高鐵桃園站科技執法抓違停　2個月取締2543件！違規降幅逾7成

▲桃園市政府警察局交通大隊指出，高鐵桃園站自今年6月份針對1、8號門實施科技執法，針對違停實施取締，有效降低約七成多違停案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局交通大隊今年針對高鐵桃園站1、8號門臨時接送區建置「違規停車偵測科技執法設備」，統計自6月1至14日宣導期間，平均每天偵測違規約152件，正式實施執法首週，每天違停降至90件，至8月14日止違規停車計2,543件，平均每天偵測違停42件，違停件數每日平均下降約110件，下降幅度達72.4%，違停下降幅度相當驚人，桃園高鐵周邊停車秩序有效改善，市民對此十分有感。

▲桃園市政府警察局交通大隊表示，高鐵桃園站1、8號門實施科技執法取締違停，確實降低七成多違停案，圖為違停個案逾3分鐘即算違停。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市交大指出，為維護高鐵桃園站周邊行車順暢，並提升高鐵民眾接送區周轉率，從6月15日零時起，桃園高鐵站1、8號門臨時接送區臨停等待時間逾3分鐘，依科技執法違停偵測認定後舉發，執法2個月，統計6月1至14日宣導期間，偵測違規停車高達2,133件，平均每天偵測違規152件；6月15至21日正式執法首週，偵測違規停車件數為630件，平均每天違停90件；6月15至8月14日執法2個月，偵測違規停車為2,543件，平均每天偵測違停42件，違停情形每日平均下降約110件，下降達72.4%。

▲高鐵桃園站1、8號門實施科技執法取締違停，圖為違停個案逾3分鐘即算違停。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園交大表示，高鐵站周邊自從建置科技偵測執法設施以來，周邊停車秩序大幅改善，使用高鐵停等區接送民眾與附近居民紛紛在警察局留言，建議持續在桃園高鐵站周邊增設科技執法，以維護高鐵周邊行車之順暢。

桃園交大強調，多數市民希望高鐵接送區科技執法違停能下降至「沒有任何違停」，高鐵接送區周轉率大幅度提升後，即便尖峰時段，周邊道路亦能保持一定車流量，亦呼籲民眾共同維護桃園高鐵站接送區順暢。交大提醒，臨停等待逾3分鐘就屬於違規停車，違規臨時停車將開罰300元至600元，違規停車開罰600元至1200元罰鍰，籲請民眾留意，以免荷包大失血。