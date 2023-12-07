桃園11月車禍17人死「大型車佔6件」　交大籲：遠離大車有保障

▲桃園市政府交通大隊統計，11月間發生多起大型車輛事故造成6人死亡事故，主因視線死角與內輪差有關。（資料照／桃園市交大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通大隊統計，11月發生17件交通事故24小時內死亡案件，其中大型車輛計有6件，約占35%，分析主要肇因均與大型車視線死角與內輪差有關；交通警察大隊大隊長林鼎泰呼籲，大型車駕駛應遵守相關承載規定外，行經路口時務必減速慢行、起步或轉彎時應擺頭確認再行動作，大型車視野死角多，汽機車及行人在道路上遇到大型車經過時，務必保持安全距離，以確保自身安全。

桃園市交大指出，日前中壢區中華路一名女子騎腳踏車經過路口左轉時，遭後方大貨車起步捲進車底，導致女子傷重不治；幾天後事故地點附近亦發生聯結車直行時撞擊同向機車，造成機車附載乘客不幸身亡悲劇。

▲桃園市政府交通大隊指出，上月間發生多起大型車輛事故造成6人死亡事故，視線死角與內輪差為主要原因。（資料照／桃園市交大提供）

交大透過速度與違規樣態管理，為防制類似事故發生，今年度迄今已舉發大型車違規逾2萬件，大型車本身因車體大，四周易生視線死角，與其併行時易因氣流遭捲入，轉彎時亦會產生內輪差現象，尤其右轉時因其車體較長，須先向左駛入其他車道再右轉，等機慢車騎士發現時已進入該車內輪差盲區，雖設有防捲入裝置、行車視野輔助系統及前後視鏡等設備，但駕駛人可能因長時間駕車，難免因注意力不集中而發生事故意外。

▲桃園市政府交通大隊指出，大型車事故易因視線死角與內輪差造成事故，提醒汽機車駕駛或行人遠離大型車輛。（資料照／桃園市交大提供）

交通警察大隊大隊長林鼎泰表示，大型車駕駛除應遵守相關承載規定外，行經路口時務必減速慢行、起步或轉彎時應擺頭確認再行動作，應避免超速、闖紅燈等違規行為，以避免事故發生。此外，大型車視野死角多，汽機車、自行車駕駛或行人於道路上遇到大型車經過，務必保持安全距離，大型車駕駛雖看得到視野死角區域之人車，但仍呼籲避免進入大型車視線死角與內輪差盲區，以維自身安全。