　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園11月車禍17人死「大型車佔6件」　交大籲：遠離大車有保障

▲桃園市政府交通大隊統計，11月間發生多起大型車輛事故造成6人死亡事故，主因視線死角與內輪差有關。（資料照／桃園市交大提供）

▲桃園市政府交通大隊統計，11月間發生多起大型車輛事故造成6人死亡事故，主因視線死角與內輪差有關。（資料照／桃園市交大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通大隊統計，11月發生17件交通事故24小時內死亡案件，其中大型車輛計有6件，約占35%，分析主要肇因均與大型車視線死角與內輪差有關；交通警察大隊大隊長林鼎泰呼籲，大型車駕駛應遵守相關承載規定外，行經路口時務必減速慢行、起步或轉彎時應擺頭確認再行動作，大型車視野死角多，汽機車及行人在道路上遇到大型車經過時，務必保持安全距離，以確保自身安全。

桃園市交大指出，日前中壢區中華路一名女子騎腳踏車經過路口左轉時，遭後方大貨車起步捲進車底，導致女子傷重不治；幾天後事故地點附近亦發生聯結車直行時撞擊同向機車，造成機車附載乘客不幸身亡悲劇。

▲桃園市政府交通大隊指出，上月間發生多起大型車輛事故造成6人死亡事故，視線死角與內輪差為主要原因。（資料照／桃園市交大提供）

▲桃園市政府交通大隊指出，上月間發生多起大型車輛事故造成6人死亡事故，視線死角與內輪差為主要原因。（資料照／桃園市交大提供）

交大透過速度與違規樣態管理，為防制類似事故發生，今年度迄今已舉發大型車違規逾2萬件，大型車本身因車體大，四周易生視線死角，與其併行時易因氣流遭捲入，轉彎時亦會產生內輪差現象，尤其右轉時因其車體較長，須先向左駛入其他車道再右轉，等機慢車騎士發現時已進入該車內輪差盲區，雖設有防捲入裝置、行車視野輔助系統及前後視鏡等設備，但駕駛人可能因長時間駕車，難免因注意力不集中而發生事故意外。

▲桃園市政府交通大隊指出，大型車事故易因視線死角與內輪差造成事故，提醒汽機車駕駛或行人遠離大型車輛。（資料照／桃園市交大提供）

▲桃園市政府交通大隊指出，大型車事故易因視線死角與內輪差造成事故，提醒汽機車駕駛或行人遠離大型車輛。（資料照／桃園市交大提供）

交通警察大隊大隊長林鼎泰表示，大型車駕駛除應遵守相關承載規定外，行經路口時務必減速慢行、起步或轉彎時應擺頭確認再行動作，應避免超速、闖紅燈等違規行為，以避免事故發生。此外，大型車視野死角多，汽機車、自行車駕駛或行人於道路上遇到大型車經過，務必保持安全距離，大型車駕駛雖看得到視野死角區域之人車，但仍呼籲避免進入大型車視線死角與內輪差盲區，以維自身安全。

 【更多新聞】

桃園逆子勒殺母親！伴屍7hrs後自首　國民法官開審...今開庭協商

連打6通電話嗆警「副所長吃屎、釘孤支」　桃園男判拘40天

血濺地檢署！不滿自己未被收押竟自剁左小指　送醫還搶回斷指

 

 

 

ET快訊
若五月天鑑定為「真唱」檢舉者要負責嗎？　律師這樣回
快訊／台灣大道嚴重車禍！　多人受傷
Apple婚紗照「單比手指」網嚇一跳！IG湧整排藍勾勾
6組LINE免費貼圖來了　聖誕用到跨年
保母拿打火機燒虐3歲童　全身42處燙傷
400豬仔被賣出國拘禁凌虐　台警救出3人
快訊／Apple宣布「懷孕又結婚」
不是被騙　高雄女提領300萬...一問原因哽咽
金曲歌王虧阿信「每次都走音」　力挺：哪裡有假唱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」　至少6機車倒地...多人受傷

上班遇死劫！閃車失控衝田裡撞樹　花蓮28歲女校護傷重不治

18歲弟騎車與議員BMW相撞亡　拳擊國手心痛曝：我們來生再續

桃園11月車禍17人死「大型車佔6件」　交大籲：遠離大車有保障

400豬仔被賣到喬治亞慘遭拘虐私刑　台警展開緊急行動已救出3人

高雄婦提領300萬「不是被詐騙」　背後藏洋蔥！警阻詐變護鈔

講話太大聲就給他死！彰化慈父被砍頸爆血亡　明天宣判家屬盼嚴懲

關渡鹹粥闆娘遭槍殺！夫出庭求不由國民法官參審：我想保護孩子

快訊／國1砂石車衝出匝道護欄　鼎金系統交流道紫爆...回堵6公里

醉男報不出地址「運將趕他下車」　辣椒水襲擊路人...還砸教堂

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

當男友禮儀師職業病發作　每個步驟喊聲...女友傻眼

快訊／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」　至少6機車倒地...多人受傷

上班遇死劫！閃車失控衝田裡撞樹　花蓮28歲女校護傷重不治

18歲弟騎車與議員BMW相撞亡　拳擊國手心痛曝：我們來生再續

桃園11月車禍17人死「大型車佔6件」　交大籲：遠離大車有保障

400豬仔被賣到喬治亞慘遭拘虐私刑　台警展開緊急行動已救出3人

高雄婦提領300萬「不是被詐騙」　背後藏洋蔥！警阻詐變護鈔

講話太大聲就給他死！彰化慈父被砍頸爆血亡　明天宣判家屬盼嚴懲

關渡鹹粥闆娘遭槍殺！夫出庭求不由國民法官參審：我想保護孩子

快訊／國1砂石車衝出匝道護欄　鼎金系統交流道紫爆...回堵6公里

醉男報不出地址「運將趕他下車」　辣椒水襲擊路人...還砸教堂

《黑澀會》Apple「1年前早就結婚」登記照曝光！瑤瑤見證：終於解脫了

「HONDA Odyssey」發表復活回歸！單一油電折合新台幣101萬

iPhone SE4電池細節曝光　容量比前代大幅增加

ANGIE安吉打造復古kiss舞曲　全靠「想像」唱到尖叫

想知道一年傳了多少貼圖？回顧「我的 LINE 貼圖」限時到下周五

若五月天鑑定為「真唱」檢舉者要負責嗎？　律師這樣回

接棒五月天、林俊傑！　動力火車公佈「重磅喜訊」

快訊／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」　至少6機車倒地...多人受傷

白雲摔倒！好友謝忻聽成進「長照」　真相曝：把我的眼淚還來

愛護土地當環境好主人　台東環保局呼籲勿讓雜草叢生

男文青詮釋昆蟲孵化過程　看似紅豆→生出多隻蟑螂

社會熱門新聞

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

弘仁會小弟揭「台灣詐騙」最新基地：400人被囚

快訊／民眾誤報直升機卡電塔　警消確認無異常

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗

沒戴口罩遭規勸竟殺人　紙雕師二審逃死

即／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」多人受傷

女董抓包夫藏13性愛片　主角竟是閨蜜

康建4死血案李鴻淵二審再判死

新竹車站40行人「無視救護車」爽過馬路

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」大回堵

更多熱門

相關新聞

砂石車肇事逃逸　駕駛提供或畫面逮人

砂石車肇事逃逸　駕駛提供或畫面逮人

為保障交通事故當事人權益並釐清肇事原因，桃園市警局自今年8月1日起，訂定「檢舉道路交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」，鼓勵民眾將行車紀錄器拍攝致人受傷或死亡影像畫面，提供警方釐清肇因參考，經認定有助於釐清肇事原因者，依傷亡程度最高發給新台幣5千元獎勵金，因而偵破肇事逃逸案件者，最高發給新台幣1萬元獎勵金。

桃園再增設2處未禮讓行人科技執法　12/1啟用

桃園再增設2處未禮讓行人科技執法　12/1啟用

網傳警用機車拍照又開單　桃警澄清

網傳警用機車拍照又開單　桃警澄清

高鐵桃園站科技執法抓違停　2個月取締2543件

高鐵桃園站科技執法抓違停　2個月取締2543件

桃園上半年行人死亡案20件　14件是行人肇事

桃園上半年行人死亡案20件　14件是行人肇事

關鍵字：

桃市交大A1事故釀17人死亡大型車佔6件遠離大型車

讀者迴響

熱門新聞

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

張立東「我愛籃籃」告白1個月了

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面