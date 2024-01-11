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「旺財燈」點起來！　命理專家公開點燈秘笈：願望實現

（圖／楊登嵙提供）

▲命理專家楊登嵙解析，不同願望要點什麼燈。（圖／楊登嵙提供）

 圖文／CTWANT

新年新希望，每個人都希望在新的一年有最期待的願望實現，可以到寺廟向神佛祈求及點燈，但寺廟有好多種燈，要點哪一種燈才符合自己希望的願望?

為滿足信眾不同願望需求，寺廟常會有以下不同點燈：

★光明燈：又稱「長明燈」或「無盡燈」，寓意燈火不熄，神光普照，破除黑暗。祈求前途光明、元辰光彩、解厄消災、啟迪智慧、學業進步、身體康泰、諸事吉順、長年順泰、事事如意。

★太歲燈：沖犯太歲者泛指神界值日值星的神明（當班神明）欲執行與冤親債主的債務，有冤債要處理之當事者運勢一定會下降或運勢變低，故俗話說「太歲當頭座，無喜必有禍。」、「太歲出現來，無病也破財。」如果您出生年份的生肖，與流年的生肖相同、相沖或相刑，便是犯太歲。犯太歲的人，在這一整年中可能會流年不利、百事不順，事業多困厄，身體多病變，容易破財及招惹口舌、官訟是非和小人、升遷阻滯、投資失利、人事不和及感情離合等影響，嚴重者有意外，小心有血光之災等情況出現。所以需點太歲燈，並多行善積德，可消災賜福、逢凶化吉。

★財神燈：又稱「財利燈」、「旺財燈」，祈求財神爺來點亮財富之路，祈求事業經營順利、財運亨通、財源廣進，財富圓滿豐收、財運煥然一新、財星高照、財喜盈門、萬事迪吉、貴人扶助、來年富利，適合各行各業祈求錢財源源不絕者。

★文昌燈：又稱「狀元燈」、「功名燈」，可增加智慧、保佑考運，亦稱「功名燈」，文昌帝君是掌管功名、文運、學業、考試之神，主宰士子的功名利祿。點文昌燈可幫助增進智慧、工作仕途升遷、智慧處事！祈求讓小孩聽話乖巧、學業進步、金榜題名；大人事業前途順利、步步高昇，老人心神安定、廣增福慧。適用對象為學生、公教人員、業務、受薪之上班族。

★姻緣燈：姻緣燈照亮化解命中夫星、妻星感情緣薄者或感情姻緣不佳，難以共結連理。適用於未婚單身男女，助情緣姻緣浮出，早獲良緣，祈求天賜佳緣、幸福快樂、姻緣順利，已婚夫妻感情彌堅、婚姻美滿。

★藥師燈：藥師佛，又稱作藥師如來、藥師琉璃光如來，其第七大願是：「消除一切眾生的病痛，使身心靈平安快樂。」祈求身體健康、疾病消除、心靈平和、增福延壽、延年益壽、身心安樂，子女常會幫長輩及家人點藥師燈祈求護佑。

★祈子燈：「燈」與「丁」閩南話諧音，祈求新人婚後納吉添丁、人丁興旺，從懷孕的護產、安產，到新生兒出生的各個階段能平安順利，甚至久婚不孕者能喜獲麒麟子，德門生輝。

在人的過去世及今生之中造了許多業，而這些業就轉成今生現在的命運。光明燈就像在黑暗中光芒，一燈能除千年暗，照亮未來的人生路。藉由點光明燈的功德，獲得佛菩薩的加持保佑，再加上眾生廣修供養、積聚福德，自然能消災增福。農曆春節過年時，與家人一起到廟裡「點燈」祈福、安太歲，在新的一年有神光照亮你，幫你驅趕身上的穢氣，正面能量多，自然能吸引更多好運！

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