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社會 社會焦點 保障人權

半套店主打9年級爆乳妹！宣傳照騙很大　51歲大媽讓老司機哭了

記者許宥孺／高雄報導

老司機哭哭！高雄市新興區又有一家按摩會館被抄了。該店家主打九年級爆乳、可愛蘿莉，在社群軟體上拉客，警方日前接獲檢舉，17日持搜索票進入，當場逮到古姓負責人、3名女服務生和3名男客，訊後全數移送法辦。

▲▼高雄按摩會館被抄了。（圖／翻攝自店家社群）

▲高雄按摩會館被抄了，店家主打九年級嫩妹。（圖／翻攝自店家社群）

新興分局日前接獲民眾檢舉，指出七賢二路一家按摩會館疑似從事色情性交易，員警探訪蒐證後，17日下午2點多持法院核發搜索票到場執行搜索，先是逮到45歲的古姓負責人，並查扣不法所得及帳冊等證物。

▲▼警方逮到古姓負責人、3對男女正從事性交易。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方逮到51歲蔣女、29歲王男正從事性交易。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方逮到古姓負責人、3對男女正從事性交易。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲27歲林姓女服務生、48歲黃姓男客。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方逐間搜索，發現27歲林女與48歲黃男、32歲陳女與46歲游男、51歲蔣女與29歲王男正從事一對一性交易，6人連忙穿上衣服接受盤查。

據了解，該店家主打店內服務生「風情萬種」，其中最多是九年級女生，有爆乳妹、高挑火辣、清純蘿莉等風格。

▲▼高雄按摩會館被抄了。（圖／翻攝自店家社群）

▲店家於社群廣告。（圖／翻攝自店家社群）

警方調查，這家會館其實在去年3月才被盤查，古姓負責人又在去年8月重起爐灶，為躲避盤查，對外宣稱是專業的按摩會館，古男透過通訊軟體攬客鞏固客源，並採取固定價格，每次收費皆為1800元半套，只有老司機才知道，而古男則可從中收取900元媒介費。

警方當場將負責人古男、3名女服務生、3名男客逮捕，全案於警詢後，將古男依涉嫌刑法妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦；另女服務生及男客，依違反社會秩序維護法移送裁處。

▲▼警方逮到古姓負責人、3對男女正從事性交易。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方逮到古姓負責人以及3對男女，全數送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

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