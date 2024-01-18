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屏東縣創全國首例　試辦特定場所AIOT裝置自動通報演練

▲屏東縣試辦特定場所AIOT裝置自動通報 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣試辦特定場所AIOT裝置自動通報 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局於今(18)日上午在消防局5樓禮堂，辦理113年度119消防節表揚鳳凰獎、防火宣導菁英獎、服務年資滿40年義消、績優消防、績優義消人員及績優災害防救團體，由縣長周春米頒獎表揚，感謝勞苦功高的消防及協助救災救護的志工人員長年無怨無悔志工精神，並向打火兄弟姐妹及志工拜早年。

▲屏東縣試辦特定場所AIOT裝置自動通報 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣試辦特定場所AIOT裝置自動通報 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另今日，消防局特與久森精密科技有限公司於該公司新建廠房)再舉辦一場聯合消防演練，模擬工廠火警時，化學品受波及導致災害擴大之情境，火災剛發生時，首先1F廠區AI探測器偵測到空氣中有夾帶微浮煙粒子，裝設的火警自動警報設備立即鳴動現場警鈴，並以緊急廣播通報火災發生，盡快疏散。

▲屏東縣試辦特定場所AIOT裝置自動通報 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣創全國首例，試辦特定場所AIOT(AI人工智慧結合IOT物聯網Internet of Things)裝置自動通報，當火災發生時，可以在第一時間通報到使用者及緊急連絡人手機APP以及119救援單位。經實測，與傳統人工通報相比，可節省3-5分鐘的人工通報時間，並減少近9成的誤報率。

同時也是全國首創運用AI科技，將場所圖資結合起火點位置及危險物品數量資訊數位化，以平板電腦將災害資訊提供現場救災指揮官作救災部署及資訊掌控，將火勢控制並將受困員工全數救出。

演練結束後，於現場舉行捐車典禮儀式，由永揚消防安全設備股份有限公司張來川董事長捐贈1輛救災指揮車給消防局使用，由縣長周春米代表受贈並頒贈感謝狀。

該車具高機動性，可迅速開展變身為功能完善之火場指揮所，配備紅外線空拍機、救災管制看板、工業用電腦，藉由AI技術及5G科技，由系統螢幕中顯示起火點、樓層位置、危險物品位置數量、危險物品性質及災害現場影像等，讓消防人員於火場外及時掌握各項災害訊息，以提升消防資訊權，對於保障消防人員安全及提昇指揮官決策判斷正確性將有莫大助益。並可藉由該系統之「消防支援功能」控制或驅動該場所消防安全設備作動，有效提高搶救效率，使消防救災工作如虎添翼。

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