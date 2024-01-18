遊園人潮創新高！觀光署推「台灣好樂園遊點樂」　祭百萬大獎吸客

▲觀光署推「台灣好樂園遊點樂」，祭出百萬大獎抽獎。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

國內旅遊復甦力道強勁，全台27家觀光遊樂園去年入園人數達2021萬人次，年營業額更達142億元，雙雙創下新高，觀光署號召全台觀光遊樂園業者力拚樂園觀光，共有24家參與，1月19日啟動「台灣好樂園遊點樂」數位會員平台，不但有體驗活動、樂園護照、月月抽iPhone手機，更有百萬現金大獎抽獎。

交通部觀光署副署長林信任表示，台灣土地面積小，卻擁有27家觀光遊樂園，年遊客人次達2,021萬，年營業額更達142億元，能在高度競爭的國旅市場中共存，得歸功於它們的多樣性、創造力及與時俱進經營模式，透過推出數位會員平台期待能發揮1+1大於2的功能，串聯各樂園的多元化優勢，更是未來樂園產業持續拓展的關鍵。

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台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌也指出，數位會員平台透過線上社群活動和會員累積點數的制度鼓勵遊客參與，將有效提升顧客黏著度和重遊率，更重要的是能整合消費者數據，提供樂園業者作為精準行銷的參考；一方面遊客也能藉此獲得園內資訊，另一方面業者也能推播即時訊息給入園消費者，提升遊園數位服務。

▲觀光署推「台灣好樂園遊點樂」，祭出百萬大獎。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，「台灣好樂園遊點樂」數位會員平台推出系列優惠活動，包含「遊好康」入園折抵門票或住宿，以符合票種的最低票價入園；「遊點樂」會員累積點數，可參加輪盤抽獎活動，抽多項樂園專屬體驗和小禮，包括一日體驗、手作DIY體驗、人氣動物近距離接觸、體驗大自然等。

觀光署說明，遊點樂點數還可抽樂園護照，暢遊全台樂園，填入園問卷可月月抽iPhone手機，最重磅的還有超過百萬的現金抽獎，只要累積入園，都有機會抽大獎。