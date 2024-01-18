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帶狗散步不撿屎？義大利一省推新規：飼主帶狗做DNA檢測

寵物,狗,汪星人,散步,牽繩,飼主（示意圖／CFP）

▲波爾察諾省要求省內的4.5萬隻狗都要在2023年12月底之前接受DNA檢測。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利波爾察諾省（Bolzano）為了解決街道狗糞便的問題，當局下令飼主必須帶著狗狗去做DNA檢測，自行負擔65歐元（約新台幣2200元）檢測費用，讓相關單位建立資料庫。若未來又出現隨地大小便的情況，警方就能利用資料庫循線追查，飼主將面臨292歐元至1048歐元（約新台幣1萬至3.6萬元）的罰款。

衛報報導，波爾察諾省要求省內的4.5萬隻狗都要在2023年12月底之前接受DNA檢測，以便當局在1月開始執行這項計畫。但當地媒體指出，只有5000人配合這項規定。

其實這項措施存在爭議，特別是那群努力清理寵物糞便的飼主們，因為他們現在必須要額外支付65歐元的檢測費用。綠黨的羅勒（Madeleine Rohrer）稱，「說的容易做起來很難，這只會給市政當局和警察帶來額外開支，且他們還有很多事情要處理。」

省議員舒勒（Arnold Schuler）表示，資料庫仍屬於實施階段，目前已經找到更多獸醫來幫忙進行DNA檢測。波爾察諾省獸醫部門贊伯托（Paolo Zambotto）表示，從3月底開始，DNA檢測將是強制性的，沒有配合規定的主人將面臨巨額罰金。

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