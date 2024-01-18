【廣編】Tempo家用紙品 x mofusand貓福珊迪　助你掌握好運tempo

▲德國的家用紙品品牌Tempo,為迎接新年的到來，跨界與超萌「mofusand貓福珊迪」聯名，推出一系列全新限定版的家用紙品。

圖、文／Tempo提供

1929年源自於德國的家用紙品品牌Tempo，為了迎接新年的到來，跨界和超萌的「mofusand貓福珊迪」聯名，推出一系列全新限定版的家用紙品，共有6種商品，從外出必備的迷你抗菌濕巾、迷你濕式衛生紙與迷你紙手帕，到居家生活非常實用的捲筒衛生紙、盒裝面紙與輕巧包面紙等，包裝上有多種不同新年圖樣的mofusand貓福珊迪；其中，外出超好用的Tempo四層紙手帕上更印有日本達摩造型與萌翻天的mofusand貓福珊迪圖案，隨身攜帶Temp貓福珊迪限量款紙手帕，讓你猶如帶著好運出門！Tempo的貓福珊迪新年開運箱更是必買品項，讓你直接打包Tempo與貓福珊迪限定聯名款的所有經典商品。

為使更多貓迷民眾可與mofusand貓福珊迪新年版更靠近，在2月中前在特定家樂福量販通路店設立拍照打卡點（家樂福西屯店、新仁店與楠梓店），讓消費者可以近距離與mofusand貓福珊迪拍照留念，在購物同時可以與可愛的貓福珊迪留影。2024年就讓Tempo x mofusand貓福珊迪帶給你好運又開心的一年！

即日起，全台家樂福量販實體門市與家樂福線上購物、momo、PChome、蝦皮旗艦店與Yahoo等線上通路販售外，7-11、康是美、杏一連鎖藥局等實體通路也都有販售Tempo x mofusand新年限定款商品；部分通路活動期間，單筆消費滿$888贈貓福珊迪限量版麻布提袋，消費滿$1288更有機會獲得溫暖療癒的貓福珊迪限定抱枕（2款造型，隨機出貨），贈品數量有限，贈完為止。