一位難求！陸海底撈新增「簇絨槍DIY地毯」服務　最貴438元

記者廖翊慈／綜合報導

大陸海底撈再掀話題！一名網友近日表示，至杭州一家海底撈用餐時，竟發現該門市內部新增了「海底撈毛線小屋」。店員表示，「簇絨槍手作地毯」是近期才新增的，確實成功吸引不少顧客來排隊，不用餐也能玩，若有用餐則可享5折優惠。

▲陸海底撈新增「簇絨槍手作地毯」的服務。（圖／翻攝自微博）

據《金融界》報導，有網友在社群媒體平台稱，海底撈杭州一門市可以現場打毛線製作手工藝品了。海底撈毛線小屋收費依地毯大小價格分為39元、59元、79元、99元不等（人民幣，下同，約台幣172元、261元、349元、438元），若憑用餐證明可再打5折。

影片中，毛線小屋的裝潢擺設如同一般毛線地毯手作店專業齊全，各色毛線整齊擺放在牆面，顧客們坐在位置上拿著簇絨槍悉心製作地毯，一旁還有海底撈員工上前教學幫忙。

▲▼海底撈店員會在一旁指導。（圖／翻攝自微博）

該門市店員表示，因目前毛線小屋的位子有限，手作時間也較長，多數顧客即使來到現場抽號碼牌等待也不一定能體驗到。

相關話題引起熱議，網友們表示，「建議海底撈開大商場，裡面各種服務一條龍」、「海底撈的業務範圍好寬」、「感覺海底撈比我先一步搞副業」、「這個很不錯耶！其他店也快點跟上」、「而且這個價格很實惠，比外面手作店都便宜很多」、「以後吃海底撈不要排隊了，去海底撈打毛線要排隊」。