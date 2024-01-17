　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

一位難求！陸海底撈新增「簇絨槍DIY地毯」服務　最貴438元

記者廖翊慈／綜合報導

大陸海底撈再掀話題！一名網友近日表示，至杭州一家海底撈用餐時，竟發現該門市內部新增了「海底撈毛線小屋」。店員表示，「簇絨槍手作地毯」是近期才新增的，確實成功吸引不少顧客來排隊，不用餐也能玩，若有用餐則可享5折優惠。

▲陸海底撈新增「簇絨槍」服務，最貴438元。（圖／翻攝自微博）

▲陸海底撈新增「簇絨槍手作地毯」的服務。（圖／翻攝自微博）

據《金融界》報導，有網友在社群媒體平台稱，海底撈杭州一門市可以現場打毛線製作手工藝品了。海底撈毛線小屋收費依地毯大小價格分為39元、59元、79元、99元不等（人民幣，下同，約台幣172元、261元、349元、438元），若憑用餐證明可再打5折。

影片中，毛線小屋的裝潢擺設如同一般毛線地毯手作店專業齊全，各色毛線整齊擺放在牆面，顧客們坐在位置上拿著簇絨槍悉心製作地毯，一旁還有海底撈員工上前教學幫忙。

▲陸海底撈新增「簇絨槍」服務，最貴438元。（圖／翻攝自微博）

▲▼海底撈店員會在一旁指導。（圖／翻攝自微博）

▲陸海底撈新增「簇絨槍」服務，最貴438元。（圖／翻攝自微博）

該門市店員表示，因目前毛線小屋的位子有限，手作時間也較長，多數顧客即使來到現場抽號碼牌等待也不一定能體驗到。

相關話題引起熱議，網友們表示，「建議海底撈開大商場，裡面各種服務一條龍」、「海底撈的業務範圍好寬」、「感覺海底撈比我先一步搞副業」、「這個很不錯耶！其他店也快點跟上」、「而且這個價格很實惠，比外面手作店都便宜很多」、「以後吃海底撈不要排隊了，去海底撈打毛線要排隊」。

ET快訊
鴻海旗下京鼎遭駭「爆5TB機密勒贖」！　將赴調查局做筆錄
林襄暴瘦！臉凹近況照曝　淚眼認：看自己好不順眼
寒流來了！全台有感凍6天「探7°C↓」
員工一見aespa本人嚇傻！　揭現場：跟電視真的有差
快訊／五股「乾哥乾妹」巨幅看板拆除了！
傳藍鎖定立院「韓昌配」　柯文哲：哇！實在很難想像
愛莉莎莎質疑作票　留爛攤「PO限動出國嗨」！網轟：超囂張

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸人口連續2年負增長！　比上一年減少208萬

一位難求！陸海底撈新增「簇絨槍DIY地毯」服務　最貴438元

陸公布16-24歲青年失業率14.9%　首次註明「不包含在校生」

美國晶片制裁下逆風抗壓　陸半導體設備商估2023淨利增80％

台大選後展望2024台海關係　國台辦：持續推動兩岸和平與統一進程

大陸公布全年GDP前一天　李強達沃斯預告增5.2%

快訊／陸2023年GDP增5.2% 「保5」成功

陸2024春運預計90億人次出行　民航運輸量料破8000萬

陸國安部再發文「反台獨和外部勢力干涉」　舉例楊智淵：予以迎頭痛擊

四川現人類感染H5N6！59歲女「情況嚴重」　香港通報密切監察中

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛,　騰空翻轉撞翻對向2騎士慘死

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

雲林19歲騎士鬼切左轉遭撞飛！賓士女嚇到不敢下車　驚悚影片曝

大陸人口連續2年負增長！　比上一年減少208萬

一位難求！陸海底撈新增「簇絨槍DIY地毯」服務　最貴438元

陸公布16-24歲青年失業率14.9%　首次註明「不包含在校生」

美國晶片制裁下逆風抗壓　陸半導體設備商估2023淨利增80％

台大選後展望2024台海關係　國台辦：持續推動兩岸和平與統一進程

大陸公布全年GDP前一天　李強達沃斯預告增5.2%

快訊／陸2023年GDP增5.2% 「保5」成功

陸2024春運預計90億人次出行　民航運輸量料破8000萬

陸國安部再發文「反台獨和外部勢力干涉」　舉例楊智淵：予以迎頭痛擊

四川現人類感染H5N6！59歲女「情況嚴重」　香港通報密切監察中

剛隆乳2年…蕾菈淚認「縮水了」！被拍胸前挖洞近照 網：不敢相信

不敵20歲小將　丹麥前世界球后止步第二輪

吉他手「邊開腦邊演奏」手術畫面曝光　摘完腫瘤隔天就出院

黑橋牌年節PO文　引網友共鳴：從小吃到大的味道

年終獎金想投資比特幣？　平台業者建議：可採定期定額

東京新景點+1！「麻布台之丘teamLab」2月開　門票、亮點曝光

防割喉案！不滿教育部僅強化「校安檢查」　全教會宣布退出討論

萬海推出限時航線碳中和　13100 TEU涵春輪投入美東航線

藍寶堅尼銷量「首度破萬」！最熱賣仍是它、每10輛中就有6輛

傳民眾黨發「小草證」入校園　柯文哲批「側翼團體」：很多是反串

日豆柴落實「便便不落地」原則　一腳翹高大便直接黏牆上網笑翻

大陸熱門新聞

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

小三是公司正妹同事…國企主管趁老婆懷孕出軌

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

網路談戀愛被分手還遭騙錢！哥一聽金額傻眼

車商爆「女模情慾DEMO片」外流　陸業者報案喊冤

女兒遠嫁！老爸坐車1200公里探望「慘遭冷落」

包機送癌末媽回大陸老家！兒：在台灣都在等死

菲總統賀賴清德當選　被陸嗆：多讀讀書

陸「鋼琴」銷量雪崩式下跌 二手業者：入不敷出工廠倒一大半

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

分析/諾魯今賀電、明斷電外交警訊？

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

學校推薦工作！女大生入職被逮捕　知真相傻了

肉夾饃生意太好！被梅花糕店檢舉「倒店」

更多熱門

相關新聞

肉夾饃生意太好！被梅花糕店檢舉「倒店」

肉夾饃生意太好！被梅花糕店檢舉「倒店」

杭州一家肉夾饃店的老闆13日表示，因生意太好、排隊人潮過多，被對面梅花糕店多次檢舉，而倒店。老闆氣得拿出大音響，放在店門口，整天循環播放，「因梅花糕店忌妒我們生意太好，檢舉排隊人潮，我們要關店了。」

女子剛結婚就想離婚！嘆：公公愛開黃腔

女子剛結婚就想離婚！嘆：公公愛開黃腔

鼎泰豐連8年除夕初一不營業

鼎泰豐連8年除夕初一不營業

服裝未消毒？女子租漢服「全身起紅疹」

服裝未消毒？女子租漢服「全身起紅疹」

不信自己是逃犯！他到警局求證…當場被逮

不信自己是逃犯！他到警局求證…當場被逮

關鍵字：

杭州海底撈手作地毯簇絨槍毛線

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

嘉義某國中生「6打1」拍攝過程　家長氣炸全告

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

蕭美琴特勤隨扈是女主播！曾登國軍月曆封面

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

愛莉莎莎泰國買房「退坑血淚」全起底！

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面