《不存在的房間》真實版！　他囚禁女兒24年「性侵產7子」竟有望假釋

▲奧地利男子約瑟夫有機會轉移到普通監獄。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

獲得奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳女主角以及最佳改編劇本等4項大獎提名的電影《不存在的房間》（Room），改編自奧地利鬼父約瑟夫（Josef Fritzl），對18歲親生女兒伊莉莎白（Elisabeth Fritzl）做出囚禁當性奴24年的真實事件，先前傳出這名被判無期徒刑的鬼父出現老人痴呆症（阿茲海默症）的現象，獄方甚至直指約瑟夫恐不久人世，如今傳出他即將轉入普通監獄、未來甚至有機會申請假釋。

▲電影《不存在的房間》改編自奧地利鬼父在親生女兒18歲時，囚禁在地下室當性奴24年的真實事件，如今約瑟夫有機會轉移到普通監獄。（圖／翻攝自X）



綜合《紐約郵報》和《衛報》等外媒報導，現年88歲的約瑟夫目前被關押在奧地利東北部斯坦監獄（Stein prison）的精神病患者牢房中，不過根據他的最新精神病報告裁定，這位鬼父「不再對社會構成威脅」，法院有權決定是否將他轉移到普通監獄。

據約瑟夫的律師瓦格納（Astrid Wagner）表示，「患有失智症的約瑟夫應被允許在療養院內度過餘生」，並透露自己已為他申請「有條件釋放」。針對轉入普通監獄一事，克雷姆斯地區法院的發言人僅回應「正在評估約瑟夫的健康狀況，以確定是否可以轉移到常規拘留設施」，這位發言人更補充「目前尚不清楚此類評估需要多長時間，可能需要幾周到幾個月的時間」。

▲約瑟夫在伊莉莎白18歲時，將她騙到地窖裡迷昏，之後她就被軟禁在小小的空間，成為他專屬的性奴。（圖／翻攝自X）



根據報導，若約瑟夫轉移到普通監獄，屆時律師便可提交提前釋放的申請，回顧這起令人髮指的事件，2008年，當時約瑟夫帶著女兒伊莉莎白產下的其中1名小孩就醫，醫生隨後要求警方找尋其生母的病史，進而揭發整起事件。

這名鬼父把年滿18歲的女兒誘騙到地下密室內關押，還告知妻子和親友「伊莉莎白逃家並加入邪教」，接下來的24年，伊莉莎白除了不見天日，甚至遭親生父親虐待和性侵，期間更產下7名孩子，其中1個夭折的嬰兒還被約瑟夫直接丟進火爐燒掉，而約瑟夫在2009年被控犯下亂倫、強姦、脅迫、非法監禁、奴役和過失殺人罪，判處了無期徒刑。

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