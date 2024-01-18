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全球首款AI手機！　三星Galaxy S24超強8亮點一次看

▲▼三星首款AI旗艦Galaxy S24 Ultra搶先看。（圖／記者樓菀玲攝）

▲三星首款AI旗艦Galaxy S24 Ultra搶先看。（圖／記者樓菀玲攝）

記者葉國吏／綜合報導　

備受關注的AI手機、三星Galaxy S24，今天凌晨正式登場。三星總共推出S24、S24+、S24 Ultra三款，ETtoday新聞雲也整理出8大致會功能，供讀者輕易了解。

●搜尋圈
滑臉書看到時尚單品或美食，就能透過該功能圈選搜尋。

●寫作助理
三星鍵盤可根據對話情境提供回覆建議。

▲ Galaxy S24 Ultra 正面。（圖／記者樓菀玲攝）

●語音轉文字
會議記錄時，透過錄音程式可以直接轉換成文字，也能識別多位發話者，進行轉錄摘要。

●即時通話翻譯
提供通話的雙向即時語音和文字翻譯，跟外國人講電話也不擔心，但不支援LINE、WhatsApp等通訊軟體網路通話。目前開放13國語音，簡體中文先上路，繁體中文尚無支援。

●筆記智慧助理
筆記智慧助理可自動排版筆記內容、生成摘要，也能辨識文字內容，還能在筆記封面自動加上表情符號。

▲ 長按選取就能把想要裁減的部分修掉。（圖／記者樓菀玲攝）

●智慧相片編輯建議
由AI提供調整建議，幫助拍下更完美照片。

●生成式相片編輯
可調整照片歪斜或者移動特定物件，填補缺少的圖像。

●生成式慢動作錄影
AI可參照既有動作，自動生成後製慢動作特效。

▲▼三星首款AI旗艦Galaxy S24 Ultra搶先看。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▲ Galaxy S24 Ultra 目前共有四色可選。（圖／記者樓菀玲攝）

三星Galaxy S24 Ultra首度推出鈦金屬材質邊框，機身更加輕薄，同時搭載O極限全螢幕。顏色部份則有鈦紫（Titanium Violet）、鈦黃（Titanium Yellow）、鈦黑（Titanium Black）、鈦灰（Titanium Gray）4色選擇，線上商城將有獨家限定色。

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關鍵字：

Galaxy S24

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