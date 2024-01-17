2016霸王級寒流要來了！專家曝「低溫挑戰6度」　當年冷到停班課

▲周日起寒流正式南下，下周低溫恐出現6度。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

寒流又要來了，24日最冷為6到8度，25日起才回溫，不少人回想起2016年的霸王級寒流。氣象達人彭啟明說，霸王級只是形容詞，「低溫的確實很有感。」

彭啟明在臉書發文說，「氣象上沒有霸王級的定義，而且這只是形容詞而已，無法描述真的多冷，如果以氣象署目前預測的7-9度，若是在空曠地區可能再少個3-4度，那這樣的低溫的確實很有感，尤其是學測後的降溫應該很有感，可以用2016年那次的情境準備，最壞的風險值可以參考。」

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彭啟明解釋，「2016年也遇到聖嬰年，也是暖冬，但仍有非常冷的寒流南下，不過平均溫度還是偏暖的。」彭啟明建議，「近期感冒、流感的朋友非常多，是近幾年最高的一波，建議檢查是否打流感疫苗，出入公共場合要戴上口罩。」

據維基百科，2016年1月下旬寒流襲捲北半球，此波寒流強度之強，被大眾媒體稱為霸王級寒流或稱帝王級寒流，影響範圍包括東亞的中國大陸、香港、澳門、臺灣、日本、韓國 、加拿大、美國，造成不少過往少有下雪紀錄的地區降雪，在台灣就連台北市區平地都下起冰霰，山區更降下皚皚白雪，包括台北市陽明山、貓空、北投，新北市烏來區；由於頻繁出現攝氏6度以下的低溫，全台至少有60人猝死，並造成12間學校因積雪導致的交通問題，當天還停班停課一天，多間學校還是第一次因為寒流而停課。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象‧老大洩天機》專欄中指出，最新各國模式模擬顯示，週六（20日）鋒面影響、天氣轉變。下週（21）日起鋒後的「緩進式寒潮（流）」逐漸南下；下週日、一（22日）氣溫逐日下降，下週二（23日）至週四（25日）晨氣溫降至最低，並觸及「寒流」定義（台北觀測站≦10度）。

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