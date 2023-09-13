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《我們的藍調時光》編劇唯一散文集　盧熙京認：多年來跟角色打架

▲▼韓劇《沒關係，是愛情啊！》、《我們的藍調時光》編劇盧熙京，唯一散文集《此刻不愛的人，都有罪》重新問世，繁中版由新經典文化發行。（圖左／ⓒKIMJEWON；圖右／新經典文化提供）

▲韓國知名編劇盧熙京唯一散文集《此刻不愛的人，都有罪》重新問世，繁中版由新經典文化發行。（圖左／ⓒKIMJEWON；圖右／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

韓劇《沒關係，是愛情啊！》、《我們的藍調時光》受到許多劇迷熱愛，編劇盧熙京創作出如此深刻的動人作品，也讓人不禁好奇他的人生經歷和內心想法。他透露，自己和角色打了很多場架，時常流著淚問「你是不是也生病了？」就這樣過去好幾年。而他唯一散文集如今重新問世，首刷3萬本在3天內銷售一空，繁體中文版將由新經典文化在台發行。

盧熙京透露，多年來他「一直將理解和愛放在腦海中，卻沒有放在心上。」後來他進入了編劇這一行，而創作的時候，他總是和角色打了很多場架，時常流著淚問「你是不是也生病了？」就這樣過去好幾年。

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盧熙京說，「直到現在，我才一點一點地掙脫心靈的枷鎖。有時候還是會感到痛苦，有時候還是會留戀，於是我才意識到，沒有人能夠毫無怨恨地過生活。即使是現在，我也相信，我們賴以生存的力量就是『理解』和『安慰』。即使沒有我，每個人也必須勇敢地承受這個人世間的苦難。」

▲▼韓劇《沒關係，是愛情啊！》、《我們的藍調時光》編劇盧熙京，唯一散文集《此刻不愛的人，都有罪》重新問世，繁中版由新經典文化發行。（圖／新經典文化）

▲散文集重新問世，他為此寫了手寫短句。（圖／新經典文化）

他在2008年寫下的唯一散文集《此刻不愛的人，都有罪》重新問世，他為此寫了手寫短句，期望帶給讀者如朋友般的支持。像是對於愛情，他說，「即使30年來從未談過戀愛，即使苦心經營300天的戀情宣布告吹，沒關係。因為重新感受愛的悸動，只在一瞬之間。」

而對於「長大」，他說，「成為大人，就是從被傷害的一方，變成傷人的一方。當你察覺自己傷害到別人的時候，就意味著你已經成為了大人。」

▲盧熙京30餘年始終如一將「人即為一切」的人生哲學融入電視劇，建構出獨一無二的編劇世界。（圖／《我們的藍調時光》劇照）

盧熙京30餘年始終如一將「人即為一切」的人生哲學融入電視劇，建構出獨一無二的編劇世界，他對於生命本質的探討、對人類的熱愛，還有高完成度的劇本，不僅獲得大眾的喜愛，更在編劇界得到極高評價。

他20年來，每天寫作8小時，認為「文字與生活無法分割」，也持續捐獻並擔任志工。在每次出版書籍後，將版稅全額或部分捐贈給有需要的機關。

散文集《此刻不愛的人，都有罪》出版至今破百刷，累積銷售42萬冊；此次重新問世，首刷3萬本在3天內銷售一空，而繁體中文版將由新經典文化在9月27日上市。

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