快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

▲民進黨籍總統當選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨籍總統當選人賴清德屬於黨內新潮流派系，而新潮流辦公室今（17日）稍早發出新聞稿表示，基於對總統職位的尊重，總統當選人賴清德不再是新潮流成員。

賴清德13日當選中華民國總統，而他屬於民進黨內新潮流派系，新潮流辦公室今稍早發出新聞稿表示，和總統當選人賴清德討論過後，一致同意：總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任，在黨內更是團結的象徵。基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。